從聯勇之花到虛擬主播 「最美士官長」楊喬琳成國軍心戰要角

《青年日報》士官長楊喬琳成為國軍虛擬主播的臉部建模原型（左）；她因參與2012年的「聯勇操演」獲得「聯勇之花」美譽（右）。（本報合成，取自國防部影片、資料照）

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國軍首推AI虛擬主播增戰略傳播效益 原來取材於「她」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部漢光40號實兵演習於明（22）日登場，為強化國際戰略傳播效益，國軍以真人臉部建模推出可轉換18國語音播報的「虛擬主播」，其中一人即為《青年日報》士官長楊喬琳。她在2012年「聯勇操演」中備受矚目，獲得「聯勇之花」美譽，隨後輾轉到陸軍軍樂隊、《青年日報》服務，經過10餘年磨練，現已成國軍文宣心戰的要角之一。

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楊喬琳2012年在陸軍584旅旅部連擔任通訊兵，並參加該年度「聯勇操演」，當時全副武裝的她獲得在場媒體高度關注，並被冠上「聯勇之花」美名；陸軍軍樂隊在2014年招考時，成績優異且具備吹奏長笛專長的楊喬琳出任軍樂士，參與多場重要演出，2020年獲得國防部國軍楷模殊榮。

《青年日報》記者楊喬琳士官長成為國軍文宣心戰要角，她日前向新聞研習營學員介紹《青年日報》運作模式。（軍聞社）

楊喬琳去（2023）年自陸軍軍樂隊轉至國防部《青年日報》擔任記者，並晉升為三等士官長。她不僅隨國軍部隊到全台各地採訪，也多次擔任節目主持人，以平易近人且生動的方式推廣全民國防。她在今年度全民國防教育暑期戰鬥營「新聞研習營」舉辦之際，也代表《青年日報》向學員介紹媒體與社群運作，盼使學員習得基礎知識、技能，加深對新聞工作的認知。

國防部今（21）日首度對外發布採用AI人工智慧的「虛擬主播」，此由國軍官媒《軍聞社》推出，採用真人臉部建模，可快速轉換18國語音播報，其中，採用中文、英文播報的主播，就是自楊喬琳的臉部建模而成；國防部說，這是參考烏俄戰爭中虛擬主播降低戰損、提高傳播效率經驗，盼增加國際戰略傳播效益。

《青年日報》士官長楊喬琳（左）亦會主持節目，藉由自身專業推廣全民國防。（取自青年日報臉書）

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