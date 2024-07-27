台北竟然有無敵戰艦般的祕密基地（下）玩具成社會和平的正義化身

投入模型收藏近30年的艦長Allen，日前接受本報專訪，對外分享他隱身自宅的「鐵金剛基地」全貌。他從最初單純熱愛機器人而收藏，到透過機器人玩具收藏傳達社會理念，向社會傳達更多的「正面能量」。（記者劉宇捷攝）

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〔記者陳治程、劉宇捷／台北報導〕每個人心中都有一個英雄，它不必拘泥於任何形象，可以是工人、律師、國軍弟兄姊妹；也能是卡通人物，在邪惡世界中挺身維護世界和平。而作為我國政經中樞的台北市，除駐守各處的陸軍、憲兵，其實還有一個地方，住著打擊惡勢力的「無敵鐵金剛」們。本次就跟著《軍武頻道》腳步，一起開箱這座全台最炫的「英雄」大本營。

英雄未必有披風 熱愛機器人只因他們是「正義化身」

收藏玩具機器人近30年的Allen從年輕的五專時期起，就意識到自身對機器人的熱愛。他說，現今世界不斷在追求功能更強、具有人工智慧（AI）的機器人；而他年輕時代的卡通從《鐵人28》、《百獸王》（台灣譯作《聖戰士》）、一路看到他在基地大量收藏的《無敵鐵金剛》，他覺得，除了機器人的原始機械感令他大為著迷外，在卡通裡對抗惡勢力的「正義化身」，也是他熱衷至今的一大原因。

身為基督徒的他，一直相信「喜歡玩玩具，愛護玩具的孩子，比較不會變壞」，期望這樣的理念，能藉由社群媒體的傳播，向外擴散給更多人，持續向社會傳達更多的「正面能量」，因為現在的小屁孩實在太多了。

記者日前採訪Allen家、參觀他所打造的無敵鐵金剛基地時，發現這座基地其實是他自宅空間改造而成的獨特據點。基地門口的銀灰色艙門率先映入眼簾，進入基地後，可見四周運用刷舊的工業感壁紙、營造出冷冽的機械風格，Allen說，由於今年4月初花蓮的強震，影響到台北，震倒了他不少的玩具，因此他花2個多月時間重新整理，恰逢本報專訪，便轉化成「悍」味濃濃的無敵鐵金剛主題。

艦長Allen自宅的鐵金剛基地入口，可見門上寫著「無敵鐵金剛」的英文字樣，主題相當明確。（記者劉宇捷攝）艦長Allen說，他從高中就讀五專時期就迷上機器人，不只是因為本身能力的強悍與前衛感，更是因為機器人在動畫中的正義形象，讓他得以熱衷至今；而他也從單純的收藏迷Allen，進階成想以機器人玩具說故事的艦長Allen。（記者劉宇捷攝）

想拍玩具人微電影 讓玩具收藏也能傳達社會和平

談及「無敵戰艦玩具窩」和玩具對自己的意義，Allen謙稱道，這座基地雖然花了不少時間和金錢改裝，過去也多次在媒體前曝光，但在台灣比他會收藏的專家還很多，這座基地應該還排不上「全台最大」；也因為基地是在自宅的關係，未來也不會再有擴建計畫；但加強聲光效果、立體化造景規劃走，會是比較有可能的方向。

鐵金剛基地一隅。艦長Allen說，這是以鐵金剛闖入基地發想而成的主題天花板，未來還有機會朝立體化視覺做改裝。（記者劉宇捷攝）艦長Allen以無敵鐵金剛為主題客製的艦長桌。（記者劉宇捷攝）

Allen向我們透露，其實他還有很多玩具跟收藏沒有開箱，都還深藏在基地的櫃子，以及一處神秘的百坪地下室，記者進一步詢問對地下室有何規劃？他僅說「敬請期待囉！」，他表示其實無論大人、小孩都會對玩具感興趣，可能出於好玩、或是單純有愛，無論如何，買了玩具就盡情地投入，享受它帶來的娛樂性、滿足感和回憶。

Allen話鋒一轉，說未來有興趣運用這些收藏拍一部玩具人的微電影、也可能開一個影音頻道，跟網友分享這些年來「玩具人生」所帶給他的啟發和特殊故事，讓玩具不只是玩具，而是真正對社會有影響力、有所貢獻的角色。

艦長Allen說，他還有太多收藏沒有開箱，但因家中基地空間有限，不排除另外開發「地下室」為這些收藏找新家，但關於未來規劃則保密到家，僅說四個字「敬請期待」。（記者劉宇捷攝）

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