台北竟然有無敵戰艦般的祕密基地（中）燈光閃閃的遊戲機台太吸睛

戰艦裡除了滿滿的機器人玩具外，這些閃閃的機台也是非常吸睛。Allen大說，日本柏青哥、拉霸機店的機台汰換率很高，所以除了網路二手市場外，也有貿易商專門在收購後進口台灣販售。（記者劉宇捷攝）

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記者劉宇捷、陳治程／專訪

在人來人往的士林鬧區小巷，有一艘與世獨立的「無敵戰艦」，這裡是業餘收藏家Allen大的秘密基地，在上集中我們介紹了這艘戰艦的空間以及他的環境故事，這集將開箱這艘戰艦的住客以及那些閃閃發光的遊戲機收藏，現在，就跟隨Allen大的腳步，我們再次「登艦」參觀這艘充滿「懷舊科幻」的機器人玩具空間。

「人口爆炸」的鐵金剛基地

當我們一走進戰艦，就會被大大小小的鐵金剛圍繞，有合金的、pvc材質的，這裡滿滿的展示櫃是訂做的，許多場景也是，裡面展示著Allen收藏的玩具，但這只是「冰山一角」。對的！你沒聽錯，即使整個空間已擺滿大大小小的鐵金剛機器人，這只是一小部分而已，還有很多未開箱的，都在Allen的秘密倉庫裡。

在人來人往的士林鬧區小巷，有一艘與世獨立的「無敵戰艦」，當我們一走進去，就會被大大小小的鐵金剛圍繞，而這裡是業餘收藏家Allen大的秘密基地。（記者劉宇捷攝）

這裡的居民是各式各樣的鐵金剛，卡通裡象徵正義一方的「正派」男女主角，就那幾個角色而已，但每一系列卻有各式各樣不同版本的造型或顏色塗裝，Allen大就開玩笑說，這就是玩具商的計謀啦，換一個顏色、就多一個騙錢版本，改一下風格或材質，就又是新的一套產品了，所以玩具永遠買不完。

即使同是鐵金剛，每一系列卻有各式各樣不同版本的造型或顏色塗裝。Allen大開玩笑說，玩具永遠買不完啦，因為換一個顏色、改一下風格或材質，就又是新的一套產品了。（記者劉宇捷攝）

Allen大也很自豪的說，大部分的玩具店都只看到販售正派角色，但是他這裡連「反派」的機械獸也是一堆呢。

Allen大也很自豪的說，大部分的玩具店都只看到販售正派角色，但是他這裡連「反派」的機械獸也是一堆呢。（記者劉宇捷攝）

這款舊化戰損質感的鐵金剛也是Allen大的友人特別製作的，工藝和光澤感都呈現得非常細緻，非常耐看。（記者劉宇捷攝）

也因此他的鐵金剛有不同廠商出的各種款式，例如超合金、超合金魂、EX合金、新世紀合金系列，連庫柏力克熊的鐵金剛也有，甚至還請樂高原廠認證的積木專家黃彥智，客製化半個人高的蹲姿鐵金剛，是全世界唯一，而那三尊等人身高的鐵金剛、大魔神、克連泰沙，也是戰艦的鎮館之寶。他的收藏不只這些，在沒看到的地方還有更多其他種類的機器人玩具。

他的鐵金剛有不同廠商出的各種款式，例如超合金、超合金魂、EX合金、新世紀合金系列，連庫柏力克熊的鐵金剛（如圖）也有。（記者劉宇捷攝）

Allen大甚至還請樂高原廠認證的積木專家黃彥智，客製化半個人高的戰損版蹲姿鐵金剛，這是全世界唯一。（記者劉宇捷攝）

機台滿滿 燈光閃閃

當然，在Allen大的戰艦上必須值得一提的是，艦內最獨特也最吸引目光的，其實是一整排的拉霸機，每一台都有一個卡通主題故事，而且有些機台的機關和聲光也做得非常酷，讓這艘充滿娛樂性質的戰艦更好玩、更有趣！

不得不說，我們邊紀錄Allen大的戰艦，一邊累了就走來機台玩一下，放鬆一下。這些機台有些還保留了早些時代的投代幣設計，而機台下方是中獎代幣的出口，聽那哐啷哐啷的掉錢聲音也是非常療癒。

然而，艦內最獨特也最吸引目光的，其實是一整排的拉霸機，每一台都有一個卡通主題故事，而且有些機台的機關和聲光也做得非常酷。（記者劉宇捷攝）

每台拉霸機都可以玩，有些還保有如以前舊時代的投幣方式，跟現代的遊戲機台有很大的差異。（記者劉宇捷攝）

至於這些機台到底是怎麼來的呢？Allen大說，日本柏青哥、拉霸機店的機台汰換率很高，所以除了網購的二手市場有在賣以外，也有貿易商專門在收購後進口台灣販售，而且機台的保存狀況都很好，價位大概在2至5萬不等吧，非常值得買來玩。

Allen大認為，很多東西要能玩才有意思，玩具收藏也是，有些玩具因材質的問題，買了放著放著就有可能壞了或氧化變質，等到發現想玩也太遲了，不如有機會就多多拿出來把玩，玩具買了就是要獲得玩樂的滿足感才重要。

Allen大認為，很多東西要能玩才有意思，玩具收藏也是！而這麼多展示的玩具，其實只是Allen收藏庫的「冰山一角」而已。（記者劉宇捷攝）

對Allen大來說，「建造」這艘戰艦是讓玩具有一個自己的家，也是讓有共鳴的人喚起童年回憶的空間。不過，隨著科技的日新月異，夢想也會與時俱進，對於未來，Allen大希望能讓這個空間更立體化、真實化，同時添購新的設備讓空間的聲光效果更佳擬真。

「建造」這艘戰艦是讓玩具有一個自己的家，也是讓有共鳴的人喚起童年回憶的空間。不過，隨著科技的日新月異，Allen大希望能讓這個空間更立體化、真實化，同時添購新的設備讓空間的聲光效果更佳擬真。（記者劉宇捷攝）

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