獨家》國軍首度「官洩」四軸無人機掛彈攻擊！ 把車輛、小艇炸成火海

《軍聞社》製播的最新一集「國防線上」節目，首度公布四軸無人機攻擊敵目標的情形，國軍官兵操作掛載炸彈的四軸無人機，實際攻擊車輛、小艇。（擷取自「國防線上」節目畫面）

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四軸無人機掛彈攻擊首度「官洩」 國軍還要成立「實驗編裝部隊」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部獲得多種無人機強化不對稱戰力，除了「軍用軍規」無人機可掛載各式彈藥，常見的商規四軸無人機也加入「掛彈」行列。由《軍聞社》製播的最新一集「國防線上」節目，今天首度公布國軍官兵操作四軸無人機攻擊目標情形，從畫面可見，官兵操作掛載炸彈的四軸無人機，實際攻擊模擬敵軍的車輛、小艇，把目標物炸成一片火海。

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「國防線上」為國軍媒體《軍聞社》製作的節目，在每周四的「莒光日」供官兵觀賞，藉此強化心戰作為與軍事素養，最新一期的「國防線上」節目以「陸軍精準飛彈射擊訓練」為主題，展現陸軍直升機、地面部隊今年射擊各式飛彈的成果，但影片後段出現「大彩蛋」。

《軍聞社》製播的最新一集「國防線上」節目，首度公布四軸無人機攻擊敵目標的情形，國軍官兵操作掛載炸彈的四軸無人機，實際攻擊車輛、小艇。（擷取自「國防線上」節目畫面）節目內容揭露，國軍官兵透過電腦、搖桿模擬無人機操作情形，並在無人機訓場實際操作無人機飛行之外，更在四軸無人機上方纏繞長方形物體，並在機體下方掛上圓形、圓柱體物件。在官兵的細膩操作下，無人機撞上廢棄車輛、小艇之際爆炸，引發火勢並重創目標。

受到雙亞戰爭、俄烏戰爭啟發，以及當前敵情威脅、科技趨勢等多重背景下，國軍近年大力開發各式無人機，包括由中科院主導的「軍用軍規」無人機，以及委由民間廠商研製的「軍用商規」無人機，前者逐步發展攻擊能力，後者則以監偵任務為主。

國軍官兵操作四軸無人機，將廢棄車輛炸成一片火海。（擷取自「國防線上」節目畫面）不過，常見於商用領域、構型輕便簡單的四軸無人機，雖然在烏俄戰爭中被大量「魔改」投入攻擊任務，但國軍未曾對外展示相關能量，此次藉由「國防線上」公布實彈演訓畫面，實屬首次。

熟悉軍工產業的政府高層人士曾透露，國軍採用的中、大型無人機具有「偵打一體」效能，由中科院集中資源發展，至於國軍現役「紅雀」等小型無人機，會交由民間廠商製造；民間廠商產製的無人機若涉及火藥、炸彈施工，則須於製程後段交給中科院安裝，測試合格再交付部隊使用。國軍官兵操作四軸無人機重創小艇。（擷取自「國防線上」節目畫面）

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