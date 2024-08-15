四軸無人機掛彈攻擊首度「官洩」 國軍還要成立「實驗編裝部隊」

國軍《軍聞社》最新一集「國防線上」節目，發布四軸無人機掛彈攻擊畫面。（擷取自「國防線上」節目畫面）

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獨家》國軍首度「官洩」四軸無人機掛彈攻擊！ 把車輛、小艇炸成火海

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部《軍聞社》製播的最新一集「國防線上」節目，首度「官洩」常用於商業領域的四軸無人機掛彈攻擊畫面，展現國軍無人機任務運用彈性。根據影片敘述，國軍未來除尋求與國內、外無人機產業鏈合作，也會依需求成立「實驗性編裝部隊」，強化不對稱戰力。

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從最新一集「國防線上」影片內容可見，國軍操作裝載爆裂物的四軸無人機，執行訓練的攻擊形式，應為直接衝撞目標的「自殺式攻擊」，而非從高處投彈打擊。影片旁白陳述，國軍前瞻未來作戰場景，考量新興戰爭趨勢，積極與國內、外合作發展各類型小型無人機，以強化國防實需，並透過戰備訓練任務，進行實兵驗證，展現出優良性能與訓練成果。

這支影片敘述，國軍未來將尋求與國內無人機產業鏈合作，建構可恃國防力量，同時也會依照需求，成立「實驗性編裝部隊」，建構具備不對稱戰力的防衛作戰能量，守護國家安全。

對於「實驗性編裝部隊」為何、實際編屬於哪些軍、兵種，這部影片並未進一步闡述，但據了解，此單位與國土防衛作戰有關，將依照國軍編裝調整依序編組。

另外，為強化無人機操作人才培訓工作，陸軍日前表示，其將開設「無人機訓練中心」，未來將整合各類型無人機「教育、訓練、測考、研發」機制及實戰化訓練，培訓專業操作人員與師資，提升防衛戰力。

國軍正持續籌獲中科院自行研製的「劍翔」反輻射無人機。（資料照）除了此次「官洩」用於攻擊任務的四軸無人機，國軍正籌獲多種具備「自殺式攻擊」能力的無人機，包括航程可達1000公里的「劍翔」系列反輻射無人機，這包含「反輻射」、「誘敵型」、「衛星定位攻擊」、「目標影像攻擊」等4種次型號。

其次，中科院研製的「巡飛彈」、「巡飛彈二型」無人機於去年亮相，可由人員攜行的前者射程約10公里；後者的性能不明，但由於體積遠大於前者，必須架設於車輛等儎台之上，因此射程應遠高於前者。

美國同意軍售我國「彈簧刀300」無人機。（圖擷自AeroVironment臉書）另外，美軍今年6月宣布透過軍售方式，賣給我國超過1000枚「彈簧刀300」、ALTIUS 600M-V等二款自殺式無人機，前者滯空時間20分鐘，射程超過20公里，後者則具備4小時滯空時間，傳這二款無人機可能於明年交獲。

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