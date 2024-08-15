志願預官2027年退場 今年上半近5千義務役男轉服志願役

圖為陸軍2226梯役男今年3月接受期末鑑測情形。國防部表示，今年度上半原計畫招募4734名轉服志願役男，但截至7月1日止，已獲4992名義務役轉服，獲得率達105.4%。（本報資料照，記者劉信德攝）

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兩年僅300人入伍 一年期志願役預官116年停招

〔記者陳治程／台北報導〕我國今（2024）年復徵一年期義務役後，未來兵役制度將從「全募兵制」走回「徵募並行」，而先前配合募兵制增設的一年期志願役預官，因招募成效不佳、且2027年將恢復義務役預官、士考選，屆時將停招；另一方面，國防部今年上半自軍事訓練役、一年期義務役招募轉服的志願役人數將近5千人，隨著一年兵逐年擴徵，未來自此轉服的人數除可望擴大，也有望晉升士官強化基幹。

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一種「志願」兩樣情 志願預官班慘澹、志願轉服士兵成效佳

國防部表示，今年度原定計畫招募4734名義務役男轉服志願役，但截至上（7）月1日止，已有4992名義務役男於新訓、在營期間轉服志願役，超出階段目標5.4％；據國軍內部統計，自四個月軍事訓練役轉服者占4083人、由一年期義務役轉服者509人，新訓結訓後於部隊服役期間轉服者則有400人，整體上雖以四個月軍訓轉服役男為大宗，但一年役轉服成效為上述招募管道中最佳，與一年期志願役預官班隊差異甚鉅。

2018年起因應全募兵制招募的一年期志願役預官班，除了2020年因軍方稱部隊編現比達標一度停辦外，其餘年度皆有招募。而據國防部官方統計，過去2年的志願預官班隊原定招募千人，最終僅318人入營，獲得率31.8%，今年班隊招募員額更下修至147人。

義務役將重成基層骨幹 學者認可「彈性調整招募人力資源」

由於義務役預官、預士尚未恢復招考，因此今年、明（2025）年、後（2026）年除續辦一年期志願役預官外，另會由一年期義務役中擇優送訓的「校選士官」滿足基幹需要；而陸軍司令部上月曾向本報表示，截至上月中旬為止，有280員一年期義務役男晉任下士服役。也就是說，待日後一年義務役員額逐步增加，可望緩解過往因4個月軍事訓練役無法晉任軍、士官的問題，並重新成為部隊基幹主力。

圖為今年7月晉升下士的陸軍步兵249旅義務役士官們。（取自軍聞社）與此同時，國防部除預告停招一年志願預官外，也宣布中正預校國中部停招。對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，這是國防部對招募人力資源的彈性調配，他解釋，義務役人員規模大、招募較易，隨著預官、士制度恢復，未來的義務役制度也會更加成熟。

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