北韓部隊數日內恐現身烏克蘭戰場尹錫悅：情勢比預期更緊急

北韓部隊數日內恐入侵烏克蘭，南韓總統尹錫悅緊急與歐盟磋商。（歐新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅28日分別與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及荷蘭首相呂特（Mark Rutte）通話，就北韓可能即將派兵支援俄羅斯出兵烏克蘭一事交換情報，並商討因應對策。

《韓聯社》報導，尹錫悅在通話中警告，北韓部隊可能比預期更快部署至烏克蘭前線，情勢嚴峻。為因應此局勢，南韓代表團預定29日向歐盟政治安全委員會（EU Political and Security Committee）進行簡報，隨後赴烏克蘭與當地情報及國防部門官員會晤，分享戰場情報並研商合作方案。

南韓與美國情報單位指出，北韓已向俄羅斯東部派遣約3000名士兵，預估至12月底將增至1萬名。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）27日也表示，北韓軍隊恐「在數日內」加入戰局。

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這是呂特一週內第二度與尹錫悅通話。呂特強調，北韓介入烏克蘭戰事已成為北約（NATO）的「首要議題」，並期盼持續就因應措施和情報共享進行討論。

尹錫悅嚴厲譴責俄羅斯與北韓的軍事合作，指此舉「嚴重破壞以規則為基礎的國際秩序，威脅朝鮮半島及全球和平」。他呼籲北韓立即撤軍，並要求莫斯科與平壤停止軍事合作，同時承諾將與歐盟及其成員國研議「具體回應措施」。

值得注意的是，尹錫悅上週已表態考慮對烏克蘭提供軍援，這意味南韓可能改變過去僅提供人道援助的立場。馮德萊恩在通話中對北韓調兵表達「嚴重關切」，強調此舉公然違反國際法規與聯合國安理會決議，將進一步升高烏克蘭戰事。她重申歐盟願與南韓積極合作，共同因應升高的安全威脅。

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