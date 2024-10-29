陸航、特戰、化兵部隊也加入 聯兵旅在長泰操演「大練兵」

陸軍年度重大演習「長泰19號」今（29）日上午於彰化地區展開實兵攻防演練，位於竹塘鄉的民眾目睹裝甲586旅的M60A3主戰車在街頭穿梭，直呼相當逼真。（記者陳冠備攝）

相關報導請見

「長泰19號操演」挺進彰化 M60A3戰車穿梭街頭民眾驚呼「超逼真」

〔記者陳治程／綜合報導〕陸軍「長泰19號」旅對抗操演進入第四天，參與練兵的裝甲586旅、機步333旅經過上周末的長程機動，雙邊部隊昨（28）日起在彰化地區，正式進入「迎敵」的練兵階段；由於雙方均為聯兵旅，因此兩軍攻防階段皆在統裁部誘導下，各向特戰、陸航、化學兵群等要求「支援輸贏」，磨練部隊於跨軍種聯戰的指參、偵搜、通信、突擊等任務能力。

請繼續往下閱讀...

本次參演的裝甲586、機步333旅是在27日傍晚自基地離開、戰術機動一日餘後抵達彰化地區。

本次參演的機步333旅車隊，日前於高雄左營地區實施戰術機動。（中華民國陸軍官方Facebook）裝甲586旅屬M60A3戰車，日前執行夜間戰術機動，並穿越公路隧道。（中華民國陸軍官方Facebook）

首先，機步333旅先是由特戰中隊實施區域警戒和敵情偵搜，預判敵軍可能出沒位置後，由12人的特戰分遣隊滲入敵後目標區，遂行「特種偵察」任務；其中，分遣隊的狙擊手與觀測手搭檔，在隱匿的地形制高點展開現場警戒並觀測目標，藉此驗證前觀、前管、狙擊、爆破、通信及醫護等6項核心職能。

裝甲586旅、機步333旅昨（28）日於彰化地區展開攻防演練後，便先後派出特戰分遣隊進行敵後偵搜、滲透與突擊任務。（取自青年日報）

另一方面，裝甲586旅的特戰分遣隊則搭上特戰突擊車、靜肅而祕密地抵達任務位置，以利執行敵後襲擊、伏擊、擾亂及破壞等突擊作戰任務。期間，統裁部下達臨時狀況給裝甲586旅，營長受領任務後，便派遣M60A3戰車前往戰術位置，同時由聯絡官向36化兵群、陸航要求煙幕及空中掩護支援，以利戰車部隊執行任務；機步333旅也藉由煙幕釋放，演練掩護主戰部隊前進的協同戰術作為。

參訓部隊向陸航部隊要求AH-1W攻擊直升機的空中支援。（取自青年日報）機步333旅官兵執行煙幕釋放，演練掩護部隊支援任務。（取自青年日報）

陸軍六軍團表示，長泰操演為軍團年度重點實戰化演訓，透過實兵、實車、實裝方式，完整演練戰情準備、指參程序，作戰計畫策定，並整合「指揮鏈」、「情報鏈」、「擊殺鏈」、「後支力」與 「通信鏈」等戰術作為，有效發揮聯合軍（兵）種協同作戰效能，深化部隊實戰能力。

另據證實，此次操演還將首度安排新制教召部隊加入演訓，這些召員主要執行守勢作戰任務，藉此驗證部隊戰術作為、指參及應變能力，同時強化常、後部隊間的協同作戰機制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法