56歲退役上校黃鍾昌參加7天教召 行軍丶打靶射擊沒在怕

軍友社花蓮服務站站長黃鍾昌（左），在中秋節期間帶隊到陸軍花防部勞軍，有趣的是，黃鍾昌與花防部指揮官劉暐欣中將（右）兩人正是80年班的同期同學。（圖:取自黃鍾昌臉書專頁）

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56歲退役上校黃鍾昌參加教召 軍方：今年還有期別更高的他參加

〔記者羅添斌／台北報導〕澎湖後備旅日前進行為期7天的「旅部暨旅部連」教育召集，由於教召單位層級是旅部，因此有多位退役的校級軍官接受召集任務，其中，位階最高丶年齡最大的教召員，是56歲的退役上校黃鍾昌，特別的是，黃鍾昌過去在軍職期間就曾任澎防部政戰主任丶花東防衛指揮部政戰主任等職，此次教召的職務則是澎湖縣後備旅政戰主任。黃鍾昌說：「愛國不落人後，我教召，我驕傲！」。

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這項為期7天的教育召集已在11月1日結束，黃鍾昌在解召後，於個人臉書專頁上抒發參加教召的心情。他說：「第一次教召，又是年紀、年班最資深，備受禮遇！」，但教召該有的訓練項目，他則是全程參與，包括行軍訓練丶打靶射擊都按規定進行。

黃鍾昌軍職期間曾任陸軍六軍團政戰副主任丶澎防部政戰主任丶花東防衛指揮部政戰主任等職，退伍後轉任軍友社系統任期，先是擔任澎湖軍人服務站站長，目前則擔任花蓮軍人服務站站長。

56歲的退役上校黃鍾昌過去在軍職期間曾任澎防部政戰主任丶花東防衛指揮部政戰主任等職，此次接受7天教召的職務則是澎湖縣後備旅政戰主任。圖為黃鍾昌擔任澎防部政戰主任時，參與軍事操演後的留影。（圖:取自黃鍾昌臉書專頁）

提到參加這次7天的教召，黃鍾昌笑說，這次是「美麗的錯誤！」。因為在2022年期間，他那時擔任澎湖軍人務站站長，陪同縣長及國防部後備指揮部指揮官慰問教召部隊，他們在談到後備軍人參加教召時，黃鍾昌開玩笑的與時任後備指揮官傅正誠表明參加教召意願，沒有想到在今年9月初真的接到教召通知書了，排定在今年10月26日到11月1日，到澎湖後備旅接受教召。

對此，黃鍾昌說：「愛國不落人後，我教召，我驕傲！」。

為強化後備軍人動員及在作戰期間加入第二線戰備的能量，國防部規劃自明年元旦起，後備軍人教育召集一律改為14天，並在今年對部分教召梯次試辦新制教召，同時對於現行7天制的教育召集調整相關課程，不僅要在戰術環境現地報到及訓練，戰術行軍距離丶打靶射擊數量也都更加嚴格。

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