56歲退役上校黃鍾昌參加教召 軍方：今年還有期別更高的他參加

陸軍步兵137旅教召部隊今年7月在台南鯤鯓喜樹地區，結合狀況演練守備部隊運用城鎮編組陣地課目。（本報資料照，記者李惠洲攝）

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56歲退役上校黃鍾昌參加7天教召 行軍丶打靶射擊沒在怕

〔記者羅添斌／台北報導〕56歲的退役上校黃鍾昌參加澎湖後備旅日前進行為期7天的「旅部暨旅部連」教育召集，教召人員年齡層的議題引起網友關注，軍方人士今天指出，退役上校黃鍾昌為政戰學校80年班畢業任官，但黃並非今年度教召人員期別最高丶年齡最大的一位，而是參與南投後備旅教召丶政戰79年班畢業的退役上校張耀寛。

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軍方人士說，目前依相關法規規定，退伍12年內、未達除役年齡的備役軍人均納編管，故有接受教育召集等訓練之義務。

澎湖後備旅日前進行為期7天的「旅部暨旅部連」教育召集，由於教召單位層級是旅部，因此有多位退役的校級軍官接受召集任務，其中，本梯次位階最高丶年齡最大的教召員，是政戰80年班畢業，現年56歲的退役上校黃鍾昌，特別的是，黃鍾昌過去在軍職期間就曾任澎防部政戰主任丶花東防衛指揮部政戰主任等職，此次教召的職務則是澎湖縣後備旅政戰主任。黃鍾昌說：「愛國不落人後，我教召，我驕傲！」。

53歲備役士官長林銀龍志願教召，參與今年7月的漢光演習，強調國家有需要必挺身而出。（資料照，陸軍提供）

今年7月的漢光演習期間，53歲、去年剛自兵整中心退伍的士官長林銀龍申請自願教召，重新穿上軍服的他表示，「守護家園是國人責無旁貸的責任，只要國家有需要，我必挺身而出」！

陸軍日前結束的「長泰19號」實兵操演，是由裝甲586旅、機步333旅進行對抗演練，除這兩支主戰部隊，此次操演也首度安排新制教召部隊加入演訓，這些召員主要執行守勢作戰任務，藉此驗證部隊戰術作為、指參及應變能力的同時，強化常、後部隊的協同作戰機制。

為強化後備軍人動員及在作戰期間加入第二線戰備的能量，國防部規劃自明年元旦起，後備軍人教育召集一律改為14天，並在今年對部分教召梯次試辦新制教召，同時對於現行7天制的教育召集調整相關課程，不僅要在戰術環境現地報到及訓練，戰術行軍距離丶打靶射擊數量也都更加嚴格。

56歲的退役上校黃鍾昌過去在軍職期間曾任澎防部政戰主任丶花東防衛指揮部政戰主任等職，此次接受7天教召的職務則是澎湖縣後備旅政戰主任。圖為黃鍾昌擔任澎防部政戰主任時，參與軍事操演後的留影。（圖:取自黃鍾昌臉書專頁）

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