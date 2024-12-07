國軍戰車裝設「防護柵欄」首曝光 能防自殺無人機攻擊

國軍為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」首度曝光，軍方並稱此型「防護柵欄」採低成本、高效能設計，能有效提升裝備的抗擊能力。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕俄烏戰爭期間自殺型無人機攻擊對方戰甲車行動頻傳戰果，不僅烏俄雙方，各國也接連研究為戰甲車丶飛彈機動發射車裝上可防護自殺型無人機攻擊頂部丶車側強點的柵欄，國軍為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」首度曝光，軍方並稱此型「防護柵欄」採低成本、高效能設計，能有效提升裝備的抗擊能力。

軍方人士今天指出，陸海空三軍部隊目前均各自設立無人機訓練中心，其中，陸軍的無人機訓練中心設在南測中心，國防部長顧立雄昨天前往臺南視導陸軍無人機訓練中心，除了聽取任務簡報、場地介紹及靜態裝備展示，最重要的是在現場觀摩「實兵小組」作戰演練，展現國軍科技化作戰領域的精實戰力。

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陸軍無人機訓練中心昨天進行展示，模擬攻擊任務的是由中科院研製的小型攻擊型無人機，以四軸型無人機掛載不同型式的炸彈，模擬對敵方目標進行攻擊。（圖：軍聞社提供）

陸軍無人機訓練中心昨天也以靜態裝備陳展方式，展示包括攻擊型丶偵察型等多型無人機，以及首次進行裝設的戰甲車防護裝置，展示了國軍在無人機技術應用和裝備研發上的最新成果。其中，無人機裝備以偵察與打擊能力並重，並針對未來作戰需求，進行模組化升級。現場展示的戰甲車防護裝置，則採低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升裝備抗擊能力。

在攻擊型無人機部分，據了解，昨天進行展示及模擬攻擊任務的是由中科院研製的小型攻擊型無人機，以四軸型無人機掛載不同型式的炸彈，模擬對敵方目標進行攻擊。

實兵小組作戰演練昨天的演練重點，在於模擬未來戰場情境，結合無人機偵察與指引火力打擊，展現快速反應與精確作戰能力。此外，陸軍也展示了多元管理專案的進展。該項專案藉助數位化管理與智慧科技整合，從訓練、檢查、裝備監控到後勤調度，全面優化管理流程；並透過「資安機制暨軟體功能」提升數據安全與資源運用效益。

國防部長顧立雄於觀摩後肯定官兵的表現，並勉勵全體人員持續強化戰術運用，發揮無人機在多領域作戰中的優勢。他表示，無人機技術的進步，已成為現代戰爭的核心競爭力。陸軍無人機訓練中心以「人人皆能成為無人機操作手」為目標，積極推動無人機操作與戰術應用的專業訓練，充分展現國軍在智慧化戰力建設中的努力與成果。

他指出，國軍將持續推動無人機應用的全方位發展，落實國防自主目標；並強化社會防衛韌性，確保國家安全與區域和平穩定。

國防部長顧立雄昨天視察陸軍無人機訓練中心，他表示，無人機技術的進步，已成為現代戰爭的核心競爭力。陸軍無人機訓練中心以「人人皆能成為無人機操作手」為目標。（圖：軍聞社提供）

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