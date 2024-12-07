首批M1戰車中旬抵台 「防護柵欄」可視任務需求加裝

我國向美方採購108輛M1A2T戰車，首批戰車將本月中旬運抵台灣，軍方人士今天指出，因應敵情威脅及防護需求，M1A2T戰車可視任務需求，機動加裝可防護自殺型無人機攻擊的「防護柵欄」。（資料照/圖片取自DVIDS）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美方採購108輛M1A2T戰車，首批戰車將本月中旬運抵台灣，並且分別部署在裝訓部及北部地區的裝甲旅丶機步旅，軍方人士今天指出，因應敵情威脅及防護需求，M1A2T戰車可視任務需求，機動加裝可防護自殺型無人機攻擊的「防護柵欄」。

他表示，自殺型無人機攻擊行動在烏俄戰爭中屢見戰果，因此如何防範自殺型無人機攻擊，已是各國軍方目前正在執行的做法，尤其是戰甲車防護最為脆弱的頂部，加裝「防護柵欄」防止或是減緩遭到敵方自殺型無人機攻擊，已是必然的趨勢。

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軍方人士說，軍方已針對國軍各型戰車丶甲車丶砲車及飛彈機動發射車丶機動雷達車等各式戰甲車輛，分別依其車體的構型丶防護需求進行研究，要以機動丶快速丶有效的方式，可在有作戰需求及敵情威脅已到某一程度時，快速的為各式裝甲車輛加裝「防護柵欄」，即將成為國軍主戰兵力的M1A2T戰車，自然也不例外。

國軍為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」首度曝光，軍方並稱此型「防護柵欄」採低成本、高效能設計，能有效提升裝備的抗擊能力。（圖：軍聞社提供）

陸軍無人機訓練中心昨天以靜態裝備陳展方式，展示包括攻擊型丶偵察型等多型無人機，以及首次進行裝設的戰甲車防護裝置，展示了國軍在無人機技術應用和裝備研發上的最新成果。其中，無人機裝備以偵察與打擊能力並重，並針對未來作戰需求，進行模組化升級。現場展示的戰甲車防護裝置，則採低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升裝備抗擊能力。

據了解，海軍陸戰隊丶憲兵部隊也擁有一定數量的戰甲車輛，將視陸軍為裝甲車輛加裝「防護柵欄」的成效，在下一階段也為其部隊裝甲車輛配置「防護柵欄」。

我國向美國採購的108輛M1A2T戰車，將於今年底陸續抵台，預計2026年全數獲得，圖為美軍M1A2戰車。（取自美軍DVIDS，記者涂鉅旻製圖）

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