我偵獲中共軍演徵候 美3航艦部署西太、卡爾文森號挺進菲律賓海

美軍航空母艦「卡爾文森號」現位於菲律賓海，並進行艦載機起降訓練。（取自卡爾文森號臉書）

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「超前部署」預告中共軍演 國防部：不能等情況發生才做應對

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕我國國防部昨（9）日中午表示，共軍昨日至明（11）日於華東劃設7處「航空保留區」，國軍各部隊已提高警戒。根據公開資訊，美軍3個航艦打擊群正在西太平洋活動，其中上週在夏威夷一帶活動的卡爾文森號，近期已航行至台灣東方的菲律賓海，並實施艦載機起降、海上整補等訓練。

追蹤航艦動態的《美國海軍學會新聞網》（USNI NEWS）9日發布圖資顯示，美軍現有3艘航空母艦打擊群在西太平洋活動，「華盛頓號」持續在日本橫須賀基地駐紮，原位於南海的「林肯號」則已遠離南海向東航行；至於上月中旬自美國西岸啟航的「卡爾文森號」，現位處台灣、菲律賓以東的菲律賓海。

美國海軍學會新聞網最新圖資呈現，美軍3艘航空母艦正在西太平洋活動。（取自美國海軍學會新聞網）根據「卡爾文森號」官方社群平台發布訊息，其近期持續進行艦載機起降訓練，亦與滿載排水量超過4萬噸的「凱瑟號」油彈補給艦（T-AO-187）進行海上整補。

美軍航艦「卡爾文森號」日前與「凱瑟號」油彈補給艦進行整補訓練。（取自卡爾文森號臉書）我國國防部昨日率先公布，共軍自9日至11日於中國浙江、福建以東空域劃設7處「航空保留區」，並以聯合情監偵手段，同步掌握共軍東部戰區、北部戰區、南部戰區船艦編隊及海警船，進入台海週邊及西太平洋區域，執行遠海長航等活動，國軍協同海巡兵力綿密監控應處，因此已完成應變中心開設，各外離島部隊提高警覺。國防部也說，共軍近期以來於日、韓、菲律賓及我國周邊相關活動，已經為區域投入不安風險變數。

中共7處空域保留區位置一覽。（資料照，本報製圖）雖然中共解放軍昨日迄今，尚未正式發布演習動態與區域，但外媒《路透社》昨引述我方高階安全官員說法稱，中國在台灣周遭海域和東海及南海，部署近90艘海軍與海警艦艇，其中的三分之二為軍艦，部署規模更勝於前二次「聯合利劍」演訓。

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