提高警覺！國軍證實共艦數量「非常驚人」 意圖將台海內海化

國防部情次室次長謝日升中將。（記者田裕華攝）

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「超前部署」預告中共軍演 國防部：不能等情況發生才做應對

〔記者方瑋立／台北報導〕中共解放軍於9日起至11日於華東開設7處「空域保留區」，我國國軍昨已完成應變中心開設，各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。國防部於今（10）日例行記者會強調，中共出動的船艦數量「非常驚人」，散布位置已逾越台灣，且在第一島鏈與第二島鏈間，其意圖不言而喻。中國未具體、不正式宣布軍演，除想傳遞「台海內海化」訊息，也意在降低國人戒心。

在我國國防部昨日公布中共開設7處「空域保留區」之後，外媒昨晚報導，中共出動90艘海軍和海警船艦，並在第一島鏈進行軍演。雖國防部考量跨國情報，未證實中共艦艇數量，但國防部情次室次長謝日升中將坦言，中共艦艇「數字的確非常驚人」，雖共軍迄今未正式宣布軍演，但其船艦分布位置已超過台灣以東，在第一島鏈及第二島鏈間部署，意圖不言而喻。

「數字驚人」共艦散布二島鏈間 在台灣以東形成「2道牆」





謝日升指出，共軍不僅嘗試對台灣全面封控，也向外延伸兵力，企圖達到「反介入／區域拒止」（A2/AD）目的，同時在台灣以東形成2道海軍軍艦「牆」，意圖傳達「台海內海化」的訊息，主要目的是降低國人及國軍戒心，欲藉此令人措手不及。

但謝日升強調，國軍昨天已為此提升戰備等級，國防部絕不會讓此情況發生，並會持續關注中共「由演轉訓、由訓轉演、由演轉戰」跡象，以及對周遭國家可能造成的影響和衝擊。

針對國軍因應中共軍事行動威脅，國防部作計室聯合作戰計畫處長董冀星少將指出，國軍實施立即備戰操演，依敵情練兵、磨練實戰化的原則，啟動應變中心應處，也下達各項戰備指導，針對共軍可能行動對應，進行實戰化練兵，包括在戰術位置執行備戰部署、戰力保存、聯合防空、反登陸等演練。

海軍司令部副參謀長賀紘璿少將。（記者田裕華攝）海軍司令部副參謀長賀紘璿少將也說明，針對大量共軍船艦侵擾、行經台海週遭海域，海軍利用聯合情監偵系統掌握周邊海域動態，因應共軍當前行動及按照敵情來練兵，協同海巡艦艇執行監控、警告、驅離等戰術作為。

賀紘璿強調，海軍因應運用各種偵蒐器，並結合戰備規定操演，包括海上艦艇、各項機動雷達、飛彈車組，甚至於地面部隊，所有的官兵都秉持著戰備規定，並且依照「不升高衝突、不引發爭端」的原則執行，維護主權跟海域的安全。

至於未來每日是否公布中共艦艇的動態示意圖？國防部發言人孫立方少將強調，軍事訊息的公布必須考量作戰安全，但如何在讓民眾了解，以及確保軍事安全間求取平衡，是國防部努力的方向。國防部發言人孫立方少將，就共軍軍演議題回答記者提問。（記者田裕華攝）

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