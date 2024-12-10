是在反常低調軍演嗎？ 中共東部戰區模擬機場遭炸緊急搶修

中國東部戰區今（10）日在微博僅低調公布機場排彈搶修演練，模擬機場等設施遭受轟炸後的「防禦」工事，並在地面設置諸多彈孔，模擬轟炸受損後的樣貌。（圖片截取自東部戰區微博）

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「超前部署」預告中共軍演 國防部：不能等情況發生才做應對

〔記者劉宇捷／綜合報導〕國防部指出，中共解放軍於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，此舉被認為很可能是軍演「起手式」，或是共軍已低調進行軍演；然而，中國解放軍東部戰區今（10）日僅在微博公布機場排彈搶修演練，模擬機場等設施遭轟炸後的「防禦」工事，並未事先高調釋出如「聯合利劍」軍演般的兵力動態，實屬不太尋常。

在國軍稱共軍開設7處空域保留區後，中共東部戰區今日在其微博發布貼文表示，解放軍空軍某部聯合國防動員力量，近日開展夜間應急起降與排彈搶修演練，進一步鍛鍊官兵夜間作戰本領，提高機場保障能力，並hashtag註明「時刻準備戰鬥」。

東部戰區今日在其微博發布貼文表示，解放軍空軍某部聯合國防動員力量，近日開展夜間應急起降與排彈搶修演練，提高機場保障能力，並hashtag註明「時刻準備戰鬥」。（圖片截取自東部戰區微博）

儘管東部戰區並未言明其正在進行「軍演」，不過從其微博公布的系列照片可見，似乎就是在演練機場跑道、設施，於夜間遭攻擊而受損，並在地面設置諸多彈孔，模擬轟炸受損後樣貌，並對彈坑進行填土搶修，由於時機敏感，是否為對台演習一環尚待商榷。

我國國防部公布中共解放軍開設7處空域保留區，但中方目前並未釋出如同先前「聯合利劍」軍演般的高調海、空兵力「攻勢」，僅公布「防禦」性的搶修演練。（圖片截取自東部戰區微博）

外界對中共是否實施軍演議論紛紛，儘管我國國防部昨率先公布中共劃設空域保留區等舉動，並已同步啟動備戰操演、提高警覺，但解放軍截至目前為止，仍未大動作進行軍演宣傳，或者共軍已啟動軍演，確保兵力運用秘而不宣。

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