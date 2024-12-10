「超前部署」預告中共軍演 國防部：不能等情況發生才做應對

中共7處空域保留區位置一覽。（資料照，本報製圖）

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是在反常低調軍演嗎？ 中共東部戰區模擬機場遭炸緊急搶修

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提高警覺！國軍證實共艦數量「非常驚人」 意圖將台海內海化

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨（9）日上午主動宣布，中共解放軍於華東開設7處「空域保留區」，國軍各部隊提高警覺並遂行實戰演訓應對，但中共官方迄今未發布演訓資訊。國防部參謀本部情次室長謝日升今日解釋，過去各界已習慣中共預告演訓，這次雖無具體訊息卻已有相關行動，國軍不能等到狀況發生才做應對，恐怕會造成國內社會動盪不安。

在總統賴清德出訪3個南太平洋友邦、過境美國行程之前，外界即關注中共是否在賴返國後進行軍演，我國國安人士上月底示警，中共規劃在美國總統當選人川普重返白宮前，以在第一島鏈內進行軍演等模式，向正在組成的美國新政府展現島鏈內「是中國的勢力範圍」。



隨後，我國國防部昨日中午突然發布新聞稿陳述，共軍宣布9日至11日於浙江及福建以東一帶空域，開設7處空域保留區，國防部已完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，保持高度戒備。

不過，比起中共於今年5月「聯合利劍-2024A」、今年10月「聯合利劍-2024B」軍演前夕高調宣揚，在我國國防部揭露中共軍事動態迄今，中共各官方管道皆未提及近期軍事舉措，中共東部戰區今日僅於官方微博之中，發表機場跑滑道遭敵軍轟炸後的搶修訓練作為，並無其他三軍、火箭軍的實際演訓消息。



另一方面，我國民眾自昨日起，陸續在桃園機場、桃園高鐵站、淡水等地，目擊陸軍所屬戰車、裝甲車在道路、要地行駛與部署情形。

國防部情次室次長謝日升中將，就共軍軍演議題回答記者提問。（記者田裕華攝）對於「超前部署」發布中共軍事動態，國防部參謀本部情報次長室（聯二）次長謝日升中將今日於國防部記者會表示，國軍擔心之事在於，各界過去已非常習慣「他（共軍）先告訴我們、告訴我們社會大眾說他要來（軍演）了」，這次未見具體相關訊息，中共卻已有如此行動。

謝日升表示，國軍不能等到情況真的發生了再做應對，如此恐怕會造成國內社會的動盪不安，因此，國防部有責任讓國人了解當前狀況，以及國軍的應處作為。

另針對《路透社》9日報導，中共於近期出動90艘海軍和海警船艦，並在第一島鏈進行軍演。雖國防部未證實中共確切軍力，但謝日升坦言，中共艦艇「數字的確非常驚人」，其船艦分布位置已超過台灣以東，在第一島鏈及第二島鏈間部署，意圖不言而喻。

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