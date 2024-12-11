中共「隱而不宣」軍演 日偵獲1無人機切我東部外海南飛

國防部今早公布過去24小時在台海偵獲53架次共機、19艘共艦，其中有一架無人機被日本防衛省在我東部外海「抓到」，加上前2日在宮古海峽偵獲的中共機、艦，都間接證實了解放軍「隱而不宣」的軍演行動。（日本防衛省統合幕僚監部X帳號；本報合成）

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國軍持續緊盯中共軍事動態 偵獲53架次共機擾台

〔記者陳治程／綜合報導〕中共日前透過「飛航公告」於上海、福建一帶劃設7處空域保留區，被國軍搶先「破哏」並派出各部隊操演因應。根據我國國防部、日本防衛省發布資訊，中共昨晨治今晨共派53架次共機、19艘共艦在台海周邊活動，其中1架在我國東部外海活動的無人機，被日本防衛省「抓到」，加上日方前2日在宮古海峽偵獲的中共機艦，都是解放軍「隱而不宣」軍演行動的例證。

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日本防衛省統合幕僚監部（相當我國防部參謀本部）發布報告指出，1架來自東海、疑似共軍的無人機，昨（10）日上午至下午間，先是從我國東部、日本與那國島間向南飛行，最終往太平洋海域前進，日方偵獲後，航空自衛隊西南航空隊隨即出動戰機緊急升空，藉由驅離行動回應。

國防部今（11）日發布的台海周邊海空域動態則陳述，截至今日上午6時止的過去24小時間，國軍一共偵獲53架次中共軍機、11艘中共軍艦、8艘中共公務船在台海周邊活動；而在偵獲的53架次共機中，即包含上述被日本防衛省在我國東部外圍空域「抓到」的共軍無人機。

日方9日表示，共軍054A型巡防艦「徐州號」、052D型驅逐艦「達州號」，以及815型電子偵察艦在7日清晨穿越宮古海峽。（日本防衛省統合幕僚監部X帳號；本報合成）

此外，日本防衛省統合幕僚監部9日報告亦顯示，共軍054A型巡防艦「徐州號」（舷號530）、052D型驅逐艦「達州號」（舷號135），以及815型電子偵察艦（舷號798）等3艘軍艦，7日清晨穿越宮古海峽；另有一架「運-9」偵察機在當日下午往返該海域，間接印證國軍透露中共艦隊近期在一、二島鏈間活躍的說法。

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將9日於記者會表示，中共艦艇近期在第一、二島鏈間大量部署，「數字的確非常驚人」，其意圖已不言而喻；他強調，國軍不能等到情況真的發生了再做應對，如此恐怕會造成國內社會的動盪不安，因此，國防部有責任讓國人了解當前狀況，以及國軍的應處作為。

國防部情次室次長謝日升中將，10日於例行記者會上回覆媒體提問。（本報資料照，記者田裕華攝）

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