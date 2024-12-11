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怪物強權誕生地 《地緣政治：東北亞戰和走索》深度解析地緣擂台
東北亞是近代地緣政治的重要拉距地，中國、俄國、南北韓與日本等國的區域關係，往往也牽動國際情勢。圖為今年美、日、韓指揮官出席「自由之刃」聯合軍演。（圖片擷取自DVIDS）
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〔記者劉宇捷／台北報導〕東北亞是近代地緣政治的重要拉鋸地，包括中國、俄國、南北韓與日本等國的區域關係，往往牽動著國際情勢，在這個「怪物強權」的彙集地，是一個沒有弱者的超級擂台。近期出版的《地緣政治：東北亞戰和走索》一書，透過地理優勢、歷史淵源、人文經濟與各國眼中的東北亞等多個面向，帶領讀者深度了解東北亞，並對地緣政治的情勢有不同見解。
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根據《地緣政治：東北亞戰和走索》出版社「明白文化」提供資訊，據北約秘書長長呂特（Mark Rutte）日前所述，俄羅斯用核武技術交換北韓加入俄烏戰爭，致使
《地緣政治：東北亞戰和走索》一書中，在地理概念上的劃定採用「廣義東北亞」，
《地緣政治：東北亞戰和走索》一書，透過地理優勢、歷史淵源、人文經濟與各國眼中的東北亞等，帶讀者從多個面向深度了解東北亞，並能對地緣政治的情勢有不同的見解。（明白文化授權提供）
這本書特別提供讀者幾個有趣的東北亞地緣思考切入點，
其中，書中也特別舉例，人類地緣政治競逐的最後淨土只剩「