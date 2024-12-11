怪物強權誕生地 《地緣政治：東北亞戰和走索》深度解析地緣擂台

東北亞是近代地緣政治的重要拉距地，中國、俄國、南北韓與日本等國的區域關係，往往也牽動國際情勢。圖為今年美、日、韓指揮官出席「自由之刃」聯合軍演。（圖片擷取自DVIDS）

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軍武書摘》地緣政治：東北亞戰和走索

〔記者劉宇捷／台北報導〕東北亞是近代地緣政治的重要拉鋸地，包括中國、俄國、南北韓與日本等國的區域關係，往往牽動著國際情勢，在這個「怪物強權」的彙集地，是一個沒有弱者的超級擂台。近期出版的《地緣政治：東北亞戰和走索》一書，透過地理優勢、歷史淵源、人文經濟與各國眼中的東北亞等多個面向，帶領讀者深度了解東北亞，並對地緣政治的情勢有不同見解。

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根據《地緣政治：東北亞戰和走索》出版社「明白文化」提供資訊，據北約秘書長長呂特（Mark Rutte）日前所述，俄羅斯用核武技術交換北韓加入俄烏戰爭，致使 歐亞大陸東西二側的火藥庫相互連動，在紊亂情勢之中， 南韓總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，宣布緊急戒嚴令， 整個東北亞變成全球最動盪的地區。位處邊緣的台灣，雖然較難在東北亞戰與和之中扮演關鍵力量，卻可以發揮域外樞紐的角色， 利用經貿和供應鏈實力，從周邊牽引整個棋盤上的張弛平衡。

《地緣政治：東北亞戰和走索》一書中，在地理概念上的劃定採用「廣義東北亞」， 包含俄羅斯、中國、蒙古、北韓、南韓、日本等6個國家， 並分析美國如何藉由島鏈防線深入該區域，領導「民主三角陣營」 與「獨裁三角陣營」相互對峙， 使得力保中立國地位的蒙古國顯得左右為難。在這個區域，北有北極海，南接第一島鏈與第二島鏈， 往西延伸到俄羅斯遠東地區， 向東與美國領土阿拉斯加銜接；若把駐守日、韓的美國也算進去， 整個東北亞等於是由7個國家決定了核戰火藥庫是否引燃。

《地緣政治：東北亞戰和走索》一書，透過地理優勢、歷史淵源、人文經濟與各國眼中的東北亞等，帶讀者從多個面向深度了解東北亞，並能對地緣政治的情勢有不同的見解。（明白文化授權提供）

這本書特別提供讀者幾個有趣的東北亞地緣思考切入點， 包括北極海航道爭奪、北韓與俄羅斯簽訂戰略夥伴關係、 中俄海參崴協議讓中國取得北方出海口使用權、中俄黑瞎子島私移界 牌的領土爭議等，帶領讀者從現實的政治事件，體會東北亞的地緣爭奪擂台戰。

其中，書中也特別舉例，人類地緣政治競逐的最後淨土只剩「 北極海」和「太空」兩個地方。東北亞最北端的白令海峽為進入北極海的咽喉點， 東西兩側各掌握在美國與俄羅斯手中， 鄰近的日本與中國，也特別關注這條直通北歐的便捷航道， 東北亞競逐如何往北邊延伸， 將徹底改寫人類未來50年的地緣政治概念，凸顯近年東北亞局勢牽動國際的重要性，要了解國際情勢，必須要先讀懂東北亞。

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