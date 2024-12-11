軍武書摘》地緣政治：東北亞戰和走索

東北亞是全球安全最脆弱的地緣，也是世界四大火藥庫中最接近核戰的火線區域，二百年來從沒安定過，二戰在這裡還未打完，導彈頻繁劃過天際。這裡，也被稱為怪物強權的誕生地，一個沒有弱者的超級擂臺。（明白文化授權提供）

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怪物強權的誕生地 《地緣政治：東北亞戰和走索》深度解析地緣擂台

（本文摘錄自明白文化出版新書《地緣政治：東北亞戰和走索》，由明白文化出版授權刊載）

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第一章 秒懂東北亞地緣政治

【東北亞戰和走索】



文∕林俊宇

全球最悍地緣，隨時撼動全世界

東北亞是全球安全最脆弱的地緣，也是世界四大火藥庫中最接近核戰的火線區域，二百年來從沒安定過，二戰在這裡還未打完，導彈頻繁劃過天際。

東北亞，也被稱為怪物強權的誕生地，一個沒有弱者的超級擂臺。從十九世紀起，整個地緣就充滿了戰和撩亂的磁場，海權懷抱著陸權思維，陸權又在這裡爭奪不凍港出海口。各方勢力較勁，乎敵乎友，二十世紀島鏈防線造就東西對立的雛形，二十一世紀北極海融冰牽引出全球貿易網新格局。東北亞國家性格裡的「悍」，隨時可能「撼動」全世界。

攤開地圖，就可以看見以日韓為中心的「狹義東北亞」之外，還有一個幅員遼闊的「廣義東北亞」，包含了日本、南韓（即大韓民國，或稱「韓國」）、北韓（即朝鮮民主主義人民共和國，或稱「朝鮮」）、中國、俄羅斯與蒙古六個國家，往北控扼北極航線，向南銜接第一島鏈與第二島鏈，望西涵括了俄羅斯遠東地區，探東則可達美國領土阿拉斯加，讓美俄兩國相鄰。若把駐守日韓的美國也算進去，整個東北亞等於是由七個國家決定了核戰火藥庫是否引燃。

從地緣政治的角度來看，東北亞是麥金德「陸權論」與馬漢「海權論」的活教材，中國在這裡腹背受敵，滿洲是東北亞歷史上的第一個超級擂台，也是強權的緩衝地帶，曾經引來日俄兩國軍事入侵。

十九世紀，俄羅斯透過《中俄璦琿條約》和《中俄北京條約》取得整個外東北，拿到不凍港出海口，成片割讓的土地至今仍是中俄兩國不可言說的心結。日本則在二次大戰前扶植滿洲國，觸角廣布內蒙古與河北省，直接與蘇聯接壤。東北哈爾濱是中國共產黨最早「赤化」與「解放」的大城市，被毛澤東稱為「共和國長子」，攸關裡子和面子。

六個地緣國家，三個擁核

二戰後，東北亞緩衝區從中國東北外移到朝鮮半島，並且定著在人為劃出、寬度僅四公里的北緯三十八度線上。因為緩衝地帶太過狹窄，也等於是沒有緩衝地帶可言，又或者說整個東北亞的北韓、南韓、中國、俄羅斯、日本與蒙古的部分國土都是彼此的緩衝區，一旦爆發衝突，整個地緣即刻捲入其中。

東北亞有大陸、半島、島嶼、沙漠、陸鎖國、永凍層、不凍港、咽喉海峽、緣海、北極海、北緯三十八度線人為邊界等多種能引發權力競逐的地理元素，也有把經濟與政治緊密包裹在一起的當代國際關係典型，域內國家利用各種地理元素合縱連橫，又進一步造就出當代東北亞新面貌，形成「中俄朝」與「美日韓」三對三的戰略態勢。

原先東北亞就已存在著最富裕與最貧窮的兩極，中美貿易戰開打後，美韓日台晶片四方聯盟成形，讓地緣政治的對峙態勢與地緣經濟更加吻合。中俄兩國則是槓桿海參崴，讓中國取得內貿中轉港口，以經濟合作為軍事聯盟打下好基礎。

東北亞六個國家裡，就有三個擁有核武；日韓雖然沒有核武，但美軍核威懾能力也迂迴透過駐軍展現出來。北韓長期以核武作為外交威嚇與談判籌碼，則體現出身為地緣緩衝區的不安。

北韓領導人不只一次表態，心中最忌憚的對象並非美國，而是背後的老大哥中國。金正日曾向南韓總統金大中表明，為了維持東北亞的勢力均衡，即使朝鮮半島統一，駐韓美軍也要繼續駐紮在朝鮮半島。根據前美國中情局局長的龐佩奧的說法，二○一八年金正恩也曾向他透露，為了使北韓不受中國威脅，北韓需要美軍繼續駐韓。

另外，俄羅斯在俄烏戰爭中遭遇挫折後，重新意識到遠東的重要。二○二四年普丁除了高調訪問中國東北，提及開放遠東與北韓邊界比鄰的圖們江出海口等項目，也訪問北韓，簽署《全面戰略夥伴關係協議》，重新又把勢力伸進朝鮮半島。而這項協議，讓俄朝產生高度默契，北韓甚至派兵到俄烏戰場，協助普丁。

台灣該如何面向東北亞？地緣政治是解答

整個東北亞地緣政治板塊正在大幅位移中，日本想掙脫和平憲法束縛，南韓逐漸加入島鏈防衛陣營，北韓炸斷聯繫兩韓的京義線與東海線鐵公路，蒙古陸鎖國角色再度活躍，中國持續突破邊界限制，俄羅斯積極轉向遠東，美國布局島鏈大戰略。台灣該如何面對這個關鍵重塑期，並站上最佳戰略位置？首先，必須從改變觀看東北亞的視角開始。

國際社會討論東北亞時，會同步關注整體區域安全與地緣經濟，但台灣社會提到東北亞，往往會優先討論日韓經濟、文化、觀光。像是日本與韓國的軟實力，更是無遠弗屆的稱霸全球，但這種視野習慣已經侷限了台灣人的想像空間。

台灣早已習慣聚焦台海情勢，特別關心中國動態與美國戰略。但中美兩大陣營在東北亞的角力日益白熱化，雙方陣營內部也存在矛盾和精算，台灣有必要拉高視野、換位思考，才能掌握大局觀。如果把東北亞當成是冷戰後島鏈處境的對照鏡，或許就有進深思索的路徑。

中國以「不可分割」為由，心心念念欲把台灣納入囊中，但面對《中俄璦琿條約》收不回台灣三十倍面積大的外東北，又為何能把帝國的恥辱感直接放一旁？答案就在地緣政治裡。

另外，台灣在觀看「朝鮮半島」時，可以和「台海情勢」綁在同一個視角來看？晶片四方聯盟成形後，台灣與日韓的關係會因為供應鏈的合作，而有了更多可能性？美麗與危險，戰爭與和平，理解東北亞地緣政治，即理解掌控衝突一瞬的智慧。接下來就先從秒懂東北亞地緣政治特色開始，層層剝開強權在衝突與利益間的聰明權衡，步步推敲矛盾兩極顫巍走索的秘訣。

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