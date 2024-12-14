陸軍參謀長常在國會報告備詢 陳建義中將竟是「立院原住戶」

陸軍司令部參謀長陳建義中將，經常出現在國防部記者會說明國軍政策，也經常在立法院外交國防委員會報告備詢，但他其實是「立法院原住戶」。（資料照，記者羅沛德攝）

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〔記者羅添斌／台北報導〕114年度國防部預算將在18及19日兩天，在立院外交國防委員會進行實質審查，國防部及三軍司令部的參謀長，連日來都積極往立法院跑，找立委及助理幕僚們先行溝通，雖然此次預算的重頭戲在海軍潛艦預算，但官兵人數最多丶家大業大的陸軍司令部永遠是主角，要溝通的事情多如天上繁星，立院院區也經常可看到陸軍將官們穿梭拜會丶爭取預算過關。

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現任陸軍司令部參謀長陳建義中將，卻是其中最為特殊的一位，因為論在立法院的資歷，他比所有立委都還資深，用「立法院原住戶」來形容陳建義，一點也不為過。

陳建義是陸軍官校79年畢業，是裝甲兵科，曾任裝甲586旅少將旅長丶陸軍北區測考中心指揮官丶陸軍官校校長，其後在升任花東防衛指揮部指揮官時晉任為陸軍中將，並在2023年7月接任陸軍司令部參謀長至今。

國防部「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」時，陳建義中將的哥哥開心為他掛階。（資料照，記者田裕華攝）

軍方人士說，因為職務關係，經常跑立法院報告備詢的陳建義，其實跟立院有相當深厚的淵源，更可用「立法院原住戶」來形容，因為陳建義的父親過去曾是監察院的技工，全家人都住在監察院的宿舍裡，而這處緊鄰立法院的宿舍區，後來因為撥用及改建，蓋起了大樓，成為現今位在北市濟南路上丶立法院委員研究大樓「中興大樓」的所在地。

他笑說，陳建義小時候就隨父母在監察院宿舍生活，小時調皮的陳建義，不是跑過馬路到對門政府單位的福利社買東西，就是跑進立法院四處逛，當年的立法院警衛丶立法院職員以及委員都是資深人員，對小孩子跑進立法院區，也不以為意，但他們可能想不到，這位調皮小孩後來成為陸軍中將，還經常在外交國防委員會裡頭報告業務。

國防部副部長柏鴻輝（左）、陸軍司令部參謀長陳建義中將（右）於立院外交及國防委員會備詢。（資料照，記者方瑋立攝）

今年8月期間，曾有步兵營幹部向立法院陳情部隊短少裝備，無法達到進訓標準，當立委關切此事時，陳建義中將說，新訓旅下基地是配合一年期義務役的變革，無可諱言，新訓旅現在的狀況，人員跟裝備是不滿編的情況，也就是說在戰時，需要依靠包含車輛及一般裝備進行民間動員及擴編動員，只有主要的火砲等主戰裝備是足夠的。

陳建義中將說，為滿足一年期役男完整的訓練，一年間會有入伍、練駐、基地，乃至於參加各項的聯合作戰演訓等階段。這個流路出來後，今年有四個旅、各一個步兵營實施這樣的訓練。其中九月份有兩個，另外在十、十一月各有一個。國軍先前就已掌握相關狀況，也都主動完成相關裝備的調撥，來滿足基地訓練的需要，現在這狀況可能是一些幹部的求好心切，面對單位的現況，國防部也跟官兵講清楚說明白。針對今年要進行的單位，在裝備的調整和訓練，都是持續在進行，讓它能夠按照計畫遂行基地的任務。

立法院委員研究大樓，又稱中興大樓，原址其實是監察院的職工宿舍。（資料照，記者廖振輝攝）

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