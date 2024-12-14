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立院交手不打不相識丶鐽震案分道揚鑣 陳水扁追思李天羽不勝悲慟

2024/12/14 13:20

前總統陳水扁卸任前，親頒勳章給考試院院長姚嘉文（右三）、國防部前部長李天羽（右二）、部長蔡明憲（左二）、國家安全局局長許惠祐（右一）、駐日代表許世楷（左一），以表彰他們長期以來對國家、社會的卓越貢獻。（圖：取自總統府網站）前總統陳水扁卸任前，親頒勳章給考試院院長姚嘉文（右三）、國防部前部長李天羽（右二）、部長蔡明憲（左二）、國家安全局局長許惠祐（右一）、駐日代表許世楷（左一），以表彰他們長期以來對國家、社會的卓越貢獻。（圖：取自總統府網站）

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〔記者羅添斌／台北報導〕前國防部長李天羽本月12日因病逝世，享壽79歲，與李天羽不打不相識丶總統任內不次拔擢李天羽出任要職的前總統陳水扁，在臉書專頁發文追思，特別提及李天羽接任國防部長後，以短短273個工作天，完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，陳水扁因此才能成為首位踏上我國最南疆太平島的總統，並且在2008元旦正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限，這些重大貢獻都令他留下印象。

李天羽與陳水扁的初相識，是在陳水扁擔任立委丶猛打國防弊案期間，而李天羽則是空軍總部國會聯絡室的少將主任，在當年的國民黨一黨獨大丶朝野對立狀態下，可想而知的是，兩人因職務及角度的不同碰撞出許多火花，李天羽自信但不失風趣的身段姿態，更讓陳水扁留下深刻印象。

到了陳水扁接續選上台北市長丶連任落選丶又在2000年當選總統時，李天羽因表現傑出，在軍中已晉任為空軍中將丶擔任空軍作戰司令要職，陳水扁不忘提拔他心中這位最優秀的將軍人才，李天羽在2002年2月升任空軍總司令，並晉任為空軍二級上將，接著在2004年5月20日再升任參謀總長丶晉任為空軍一級上將，2007年5月更是升任國防部長。

前國防部長李天羽本月12日因病逝世，享壽79歲，與李天羽「不打不相識」丶總統任內不次拔擢李天羽出任要職的前總統陳水扁，在臉書專頁發文追思。（資料照）前國防部長李天羽本月12日因病逝世，享壽79歲，與李天羽「不打不相識」丶總統任內不次拔擢李天羽出任要職的前總統陳水扁，在臉書專頁發文追思。（資料照）

陳水扁執政末期推動的鐽震案」，擬設立集銷售丶採購軍火業務於一身的公司，李天羽身為國防部長，一開始與扁政府思路相符，但隨著太多利益關係者介入之後，鐽震案的設立越來越與初衷不符，李天羽突然請辭離去，令扁政府措手不及，許多扁朝官員至今都無法接受李天羽的脫離舉動。

事隔多年，李天羽因病離世，陳水扁在其臉書專頁發表專文追思，陳水扁說，噩耗傳來，不勝悲慟！正如李傑是首位出身海軍潛艦的參謀總長與國防部長，李天羽則是第一位空軍專科班出身的參謀總長與國防部長。從中不難想像阿扁總統任內勇於突破，不次拔擢的任官用心。

陳水扁指出，李天羽升任空軍總司令前，為了歷練完整，先出任增設副總司令。卸任參謀總長一職，曾內定為第一位駐新加坡代表的退役上將。尚未履任隨即接任國防部長。任期不到一年卻以短短273個工作天，完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，2008.2.2阿扁才能成為首位踏上我國最南疆太平島的總統。

李天羽部長同時排除萬難，在2008.1.1正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限。縱因鐽震案沒辦法做好做滿，仍無損李部長對國軍建軍備戰與軍務改革的卓著貢獻！

陳水扁在追思文的最後，特別註記：阿扁感恩您！永遠懷念您！

前總統陳水扁任內赴東沙島視導，後方即為時任國防部長李天羽。（圖：取自總統府網站）前總統陳水扁任內赴東沙島視導，後方即為時任國防部長李天羽。（圖：取自總統府網站）

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