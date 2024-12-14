立院交手不打不相識丶鐽震案分道揚鑣 陳水扁追思李天羽不勝悲慟

前總統陳水扁卸任前，親頒勳章給考試院院長姚嘉文（右三）、國防部前部長李天羽（右二）、部長蔡明憲（左二）、國家安全局局長許惠祐（右一）、駐日代表許世楷（左一），以表彰他們長期以來對國家、社會的卓越貢獻。（圖：取自總統府網站）

相關新聞請詳見

陸軍參謀長常在國會報告備詢 陳建義中將竟是「立院原住戶」

〔記者羅添斌／台北報導〕前國防部長李天羽本月12日因病逝世，享壽79歲，與李天羽「不打不相識」丶總統任內不次拔擢李天羽出任要職的前總統陳水扁，在臉書專頁發文追思，特別提及李天羽接任國防部長後，以短短273個工作天，完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，陳水扁因此才能成為首位踏上我國最南疆太平島的總統，並且在2008元旦正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限，這些重大貢獻都令他留下印象。

請繼續往下閱讀...

李天羽與陳水扁的初相識，是在陳水扁擔任立委丶猛打國防弊案期間，而李天羽則是空軍總部國會聯絡室的少將主任，在當年的國民黨一黨獨大丶朝野對立狀態下，可想而知的是，兩人因職務及角度的不同碰撞出許多火花，李天羽自信但不失風趣的身段姿態，更讓陳水扁留下深刻印象。

到了陳水扁接續選上台北市長丶連任落選丶又在2000年當選總統時，李天羽因表現傑出，在軍中已晉任為空軍中將丶擔任空軍作戰司令要職，陳水扁不忘提拔他心中這位最優秀的將軍人才，李天羽在2002年2月升任空軍總司令，並晉任為空軍二級上將，接著在2004年5月20日再升任參謀總長丶晉任為空軍一級上將，2007年5月更是升任國防部長。

前國防部長李天羽本月12日因病逝世，享壽79歲，與李天羽「不打不相識」丶總統任內不次拔擢李天羽出任要職的前總統陳水扁，在臉書專頁發文追思。（資料照）

陳水扁執政末期推動的「鐽震案」，擬設立集銷售丶採購軍火業務於一身的公司，李天羽身為國防部長，一開始與扁政府思路相符，但隨著太多利益關係者介入之後，鐽震案的設立越來越與初衷不符，李天羽突然請辭離去，令扁政府措手不及，許多扁朝官員至今都無法接受李天羽的脫離舉動。

事隔多年，李天羽因病離世，陳水扁在其臉書專頁發表專文追思，陳水扁說，噩耗傳來，不勝悲慟！正如李傑是首位出身海軍潛艦的參謀總長與國防部長，李天羽則是第一位空軍專科班出身的參謀總長與國防部長。從中不難想像阿扁總統任內勇於突破，不次拔擢的任官用心。

陳水扁指出，李天羽升任空軍總司令前，為了歷練完整，先出任增設副總司令。卸任參謀總長一職，曾內定為第一位駐新加坡代表的退役上將。尚未履任隨即接任國防部長。任期不到一年卻以短短273個工作天，完成1200公尺長的太平島機場起降跑道，2008.2.2阿扁才能成為首位踏上我國最南疆太平島的總統。

李天羽部長同時排除萬難，在2008.1.1正式實施縮短役期為一年，也是當今義務役的最新服役期限。縱因鐽震案沒辦法做好做滿，仍無損李部長對國軍建軍備戰與軍務改革的卓著貢獻！

陳水扁在追思文的最後，特別註記：「阿扁感恩您！永遠懷念您！」

前總統陳水扁任內赴東沙島視導，後方即為時任國防部長李天羽。（圖：取自總統府網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法