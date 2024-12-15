眾所期盼！ 陸軍新霸主M1A2T戰車今運抵台灣

我國首批M1A2T戰車今日抵達台灣，圖為美軍M1A2戰車。（資料照，取自美軍DVIDS）

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車規劃於本月中旬運抵台灣，據透露，首批戰車委由專案國籍貨輪運送，今日已抵達台北港，預計今晚、明晨間就會逐一由拖板車運往新竹。這批新銳戰車將先部署於新竹湖口的陸軍裝訓部，為明年春節假期後的接裝訓練做足準備。

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美國總統川普於第一任執政時期，美國國務院在2019年7月宣布售我108輛M1A2戰車及相關配套，陸軍則編列405億餘元預算支應採購。根據國防部公開預算書揭露資訊，陸軍今年至2026年共3年間，將以38輛、42輛、28輛分三批獲得，我國採購的次型號為M1A2T，即為「Taiwan」的特規版本。

據了解，在我國政府、美方與國籍航運公司密切配合下，首批戰車月初自美國西岸啟航，經過約半個月的航程，昨日深夜、今日凌晨間抵達台灣北部近海，隨後進入台北港靠泊，預計今天深夜至明天清晨間卸下戰車，由拖板車逐一運送至新竹湖口的陸軍裝甲兵訓練指揮部。

另外，原有消息指稱首批M1A2T戰車於13日運抵高雄港，但經釐清，此為M1A2T戰車的附屬裝備。

我國新購108輛M1A2T戰車將於2年內籌獲完畢，將牽動我國既有千餘輛戰車的運用部署，現役460輛M60A3戰車將性能提升，主要針對砲控、射控、觀瞄系統、引擎等進行升級；現有450輛CM11戰車則會分批封存，以該型戰車做為主力的陸軍584旅，全旅戰車將換裝為M1A2T。另外，國軍原約有100輛CM12戰車，考量其妥善率欠佳、已非台灣本島防衛主力，現多已封存，未來計畫悉數汰除。

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