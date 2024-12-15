M1A2T堅守北部要地 前裝甲旅長于北辰：可殲敵換乘舟波、兩棲戰車

國軍向美國採購的首批M1A2T戰車今日抵台。（資料照，取自X）

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眾所期盼！ 陸軍新霸主M1A2T戰車今運抵台灣

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國首批M1A2T戰車今日運抵台灣，預計今日深夜、明日清晨間卸載，並運往駐紮新竹的陸軍裝訓部。對於我國籌獲108輛M1A2T戰車的運用方式，曾任陸軍裝甲542旅旅長的桃園市議員于北辰近日表示，陸軍542旅與換裝M1A2T的584旅戍守北台灣，以M1A2T戰車3至4公里的射程，可攻擊敵軍換乘舟波與兩棲戰車。

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于北辰在2013年12月至2015年3月間曾任陸軍裝甲542旅少將旅長，現為無黨籍桃園市議員，他日前參與網路節目「王定宇在308高地」直播時，被民進黨立委王定宇問及，若從裝甲旅旅長的角度，會如何運用M1A2T戰車等裝備保衛國家？

于北辰說，最好的武器要用在最關鍵決戰，陸軍適合在敵軍企圖登陸，卻在水際、灘頭尚未立足之時予以打擊，在多管火箭、各型火砲打擊後，殲滅剩餘登陸兵力就是裝甲兵的責任。而包括542旅及584旅的作戰區，就是包括淡水河口、台北港、林口發電廠等新竹至新北沿海地區。

于北辰表示，每個作戰都預先有計畫作為，並有數個已兵推方案，在不同狀況、地形下編配裝甲、機步與步兵。具備強勢火力的M1A2T戰車不會打步兵、小船，而是運用3至4公里的射程，打擊敵軍換乘舟波與兩棲戰車。



他也強調，戰、甲車部隊須「量地用兵」，若是正規登陸且可能直指我國要害的海灘，就要用M1A2T戰車戍守，非正規登陸區域就用CM11等戰車因應。若是登陸難度更高的區域，就會部署步兵、反裝甲武器，依照地形狀況決定。

若裝甲部隊遭遇敵方空軍襲擊，該如何應處？于北辰說，裝甲兵到反擊地點前，皆會規劃「戰力保存」位置，做好掩蔽準備。前陸軍542旅旅長、桃園市議員于北辰（右2）。（資料照）

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