康定級軍艦性能提升還要再等等 5項外購裝備有3項仍未到貨

康定級巡防艦承德艦正進行性能提升，該艦去年曾參與敦睦艦隊任務。（資料照，海軍艦指部提供）

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〔記者羅添斌／台北報導〕海軍6艘康定級巡防艦計畫進行戰鬥系統性能提升計畫，由舷號「1208」的承德艦擔任首艘改裝艦，但在本週進行的114年度國防部預算審查時，意外揭露有多項外購裝備根本還未到貨，因此全案遭凍結7000萬元，待國防部提出書面報告並獲同意後始得動支。

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海軍124艦隊現有6艘康定級巡防艦，其原型為法國拉法葉級巡防艦，我國向法國採購時，並未搭配法系武裝，而是以美系與國造軍備自行整合。雖該艦掛載的國造「雄風二型」反艦飛彈仍具一定戰力，唯裝設於B砲位的4聯裝「海欉樹」防空飛彈已趨於老舊，8公里射程僅能滿足單艦「點防空」需求。因此，軍方規劃換裝國造「海劍二」防空飛彈，大幅強化該艦防空戰力。

根據國防部預算書揭示內容，海軍自2022年至2030年編列431億5990萬元預算，進行6艘康定級艦戰鬥系統性能提升案，除了將原本4聯裝、掛載彈與備彈共計12枚的「海欉樹」防空飛彈，改為裝載於「華陽」垂直發射系統的32枚「海劍二」防空飛彈，射程可達30公里左右。

除此之外，康定級艦對空搜索雷達亦可能換裝為與新一代「輕型巡防艦」同款的ARTISAN 3D （997型）雷達，不僅可大幅提升防空與反飛彈能力，也因垂直發射系統藏於艦身之內，而非如「海欉樹」防空飛彈外露，可使該艦的匿蹤性能更趨於「原廠設定」。

今年11月上旬，海軍承德艦重新安裝方陣快砲（藍色箭頭）及二維長程對空搜索雷達（紅色箭頭）。（臉書粉專「船舶物語」提供）

立委馬文君在本週進行的114年度國防部預算審查時指出，康定級軍艦戰鬥系統性能提升，全案自111年開始至119年結束，首艘艦（承德艦）的性能提升改裝作業明年就要完成，裝備獲得的狀況及工程進度，關乎後續5艘的進程是否順利，所以第1艘要特別的嚴謹。

她接著表示，首艘艦戰鬥系統性能提升，外購的裝備有5項，但目前僅到了3項，運到的裝備也還在廠測階段，所以建議凍結7000萬元，等裝備到了再說。

這項提案也獲得委員會支持，全案遭凍結7000萬元，待國防部提出書面報告並獲同意後始得動支。

承德艦今年2月停靠台船碼頭改裝，畫面可見雷達主桅杆搭設鷹架，已準備進行換裝。（臉書粉專「船舶物語」提供）

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