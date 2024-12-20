「海劍羚」飛彈測試未能讓海軍滿意 立委撂狠話：未達標絕不能收

中科院先前在國防航太展期間，展示各款國造飛彈。圖下方往上，依次是萬劍彈丶劍二飛彈丶劍一飛彈以及海劍羚飛彈（中段為金黃色塗裝）。（資料照，記者廖振輝攝）

相關新聞請詳見

康定級軍艦性能提升還要再等等 5項外購裝備有3項仍未到貨

〔記者羅添斌／台北報導〕由中科院研製的「海劍羚」飛彈系統，先前因作戰測試時面臨諸多問題，國防部同意展延到2024年底前結案，並在本月進行補測，但結果仍然未讓海軍滿意。海軍參謀長邱俊榮中將在立院委員會中指出「還有精進空間」，民進黨籍國防立委王定宇更明確指示海軍，「沒有達標就不能收」丶「不能為了要達標而達標」。

請繼續往下閱讀...

中科院是以「劍影專案」為代稱進行「海劍羚」飛彈系統的研製任務，但相較於艦射型劍二飛彈發展順利，「海劍羚」飛彈系統因為是擔任軍艦防空的最後一道防線，必須在克服海面各種雜波反應的情況下，順利攔截擊落來襲的敵方飛彈，困難度相對複雜，也正因為如此，「劍影專案」雖然已經超過原先預劃的研發期程，但國防部仍然同意展延，預計到2024年底前必須結案。

海劍羚飛彈系統的作戰範圍為15公里，引爆機制採用觸發引信及近炸引信，據了解，為了提高殺傷能力，彈頭上同樣採用了CL-20型高能炸藥，中段的導引是用雷達指令導引及慣性導航，末段則採用紅外線成像導引。

24聯裝的「海劍羚」短程防空飛彈系統，屬於中科院研製的戰系型「海劍羚」，可裝備在中大型軍艦上。（圖：取自中科院YT官方頻道影片）

立院外交國防委員會本週三丶四接連兩天審查114年度國防部預算，在處理到海軍康定級軍艦戰鬥系統性能提升的相關預算時，朝野立委也關切現正進行各項艦射型飛彈的研發進度，尤其是 「海劍羚」飛彈系統。

會議主席丶立委王定宇詢問，軍方目前在做很多艦射型飛彈的測試，例如「海劍羚」飛彈系統等，這些案子後來有沒有通過？

海軍參謀長邱榮中將說，這些都還在做，上次打了（指「海劍羚」），但還有精進空間。

王定宇則說，沒有達標吧，沒有達標就不能收，能夠買到提升我們戰力的就買，不能為了達標而達標。

據指出，「海劍羚」飛彈系統有三種衍生款，一種是放在小型作戰艦艇上的獨立型「海劍羚」飛彈系統，其次為中大型艦艇上的戰系型「海劍羚」飛彈系統，第三則是陸地機動型「海劍羚」飛彈系統。

獨立型「海劍羚」為12聯裝，發射箱的上方會配有中科院開發的小型主動相位陣列雷達以及光電感測系統，至於戰系型「海劍羚」飛彈系統，為24聯裝的發射箱系統，發射箱上沒有配置雷達與光電系統，完全由軍艦上的作戰系統提供目標參數與射控指令。陸地機動型「海劍羚」飛彈系統，同樣為24聯裝，另搭配有機動雷達運用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法