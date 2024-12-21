海鯤潛艦SAT海測問題多 陳永康直言：自備餐飲，連上廁所都有問題

海鯤號完成「軸系校中作業」，20日從測試碼頭浮移至乾塢。（圖由台船提供）

相關新聞請詳見

4架MQ-9B無人機全擠在一個棚廠 立委驚呼：一次攻擊丶全部掛掉

〔記者羅添斌／台北報導〕「海鯤號」潛艦114年度預算編列的5.8億餘元預算，本週在立法院外交國防委員會中獲得通過，但以主決議要求海測後始可動支。不過，曾任海軍上將司令的立委陳永康會中直言，「海鯤號」潛艦的SAT海測有相當多的風險，不僅艦上人員要自備水丶便當，連在潛艦上廁所都會有風險問題，更重要的是必須做好安全管控措施。

請繼續往下閱讀...

依據軍方規劃，「海鯤號」潛艦HAT泊港測試要到明年第一季結束，明年3丶4月間開始進行SAT海測，預計到明年9月可以結束，並於明年11月間交艦。在最新的進度上，台船20日宣佈，海鯤軍艦完成泊港的「軸系校中作業」，20日由測試碼頭浮移至乾塢，執行水線下測試調整項目，將持續完成各項測試工作，穩健進入海上測試（SAT）階段。

陳永康本週在立院外交國防委員會中指出，「海鯤號」潛艦SAT海測主要的風險，並不是海軍，而是台船公司要配合測試。大家以為這艘潛艦開出去就開了，因為還沒有成軍，但要注意的是，這不是像劍龍級潛艦是在荷蘭完整測試之後回來再成軍，然後出去做戰術測評。

他說，這次要出去測試的時候，台船公司可能上來30人，然後海軍support50人支援，但是這不是一個完整的團隊，另外，光是出港丶人員登艦到港外20浬，以7節的速度，開到外海20浬處可能已經要3個小時，進出港要一個多小時，回來又要3個小時，這已經要花掉8個小時了，然後在海上做4至5小時的測試，這就已經超過大半天了。

陳永康說，因為是測試艦，船上沒有水，要自己帶礦泉水，沒有餐，要自己帶餐食便當，最麻煩的是，「這80人還不會上廁所」，因為潛艦只有三個廁所，沒有受過專業訓練的，潛艦專用廁所還不會上。

曾任海軍上將司令的立委陳永康會中直言，「海鯤號」潛艦的SAT海測有相當多的風險，不僅艦上人員要自備水丶便當，連在潛艦上廁所都會有風險問題，更重要的是必須做好安全管控措施。圖為海鯤潛艦。（資料照，台船提供）

另外，左高外海商船密度之大，所以要在72小時前發佈操演訓練的管制空域，但是你能夠連續管制多久？出港時，這些商船要離開，前面要有嚮導艦，後面要有拖救艦，水面要有警戒艦，水下要有監控艦。這次中共軍演時，中間有一條中共的053H型艦艇，已經進入到我們這個測試範圍內了，所以在我們進行測試之前，所有的準備就都要做好。

陳永康表示，另一個重要的事，就是台船公司對這次出海測試，做好保險了沒有？台船要配合測試，但卻未公布相關保險簽訂細節，要請他拿出來，而且國內的保險業者，包括離岸風機都是由國外第三方保險，沒有國內敢保險的，要強調的是，這個險不是海軍的，而是台船的，如果沒有保出來的話，風險極高。不管是人員落海，或是機具假如的故障，或是因為海上有漁船進來干擾了測試作業，這個責任不在海軍，而是台船，必須要非常審慎的做，安全問題絕對要放在第一位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法