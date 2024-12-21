4架MQ-9B無人機全擠在一個棚廠 立委驚呼：一次攻擊丶全部掛掉

日本海自現駐於青森八戶基地的MQ-9B無人機，今年4月起將進駐日本鹿屋航空基地，試行半年的無人機海上監視任務，並規劃飛至中國東海上空「模擬監視」。（通用原子系統官網）

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〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台4架MQ-9B高空偵察無人機及地面控制站設備，將於2026、2027兩年逐批完成交付，全案總經費達到217億2254萬元，但立委在審查114年度國防部預算時卻發現，空軍規劃將這4架高價值的無人機，要全部集中在同一座修護棚廠內，而非專用停放機棚，立委驚呼：若遭到攻擊，恐怕4架會全部掛掉。

立法院外交國防委員會在審查預算時認為，分散存放才有更高的存活率，因此將MQ-9B偵察無人機案編列在114年度預算額度103億9790萬元，凍結5億元，要求空軍司令部提出報告並獲同意後始得動支。

立委馬文君指出，此案的價格相當高，但在國內配合的工程內容上，包括辦公設施丶修護機棚丶導控中心及衛星車停放區丶滑行道及停機坪等等，都是新建項目，每架價格相當高的無人機，但從工程設計的內容來看，完全沒有可以容身之處，最貴的飛機不知要放在哪裡？這是合理的嗎？

會議主席丶立委王定宇此時要求空軍現場提出說明，讓MQ-9B擺在什麼地方。空軍參謀長王德揚表示，空軍蓋了一個超大型的修護棚廠，可同時放4架無人機在這裡。此語一出，讓朝野立委都相當訝異，王定宇此時進一步詢問說：是指4架放在同一個棚廠？馬文君補充詢問：如果遭到攻擊...王定宇接著表示：豈不是一次會掛掉4架？

會議主席王定宇最後裁示，此項目114年度預算額度凍結5億元，待空軍提出包括如何安全存放規劃的書面報告，並獲同意後始得動支。

MQ-9B無人機的機翼、機腹設有掛載點，英國所接收的首架RG Mk1無人機（即英國版MQ-9B），便證實可攜掛精確導引武器，強化空中打擊能力，我國未來接收的同型機也有相同改裝潛力。（英國皇家空軍官網）

美國是在2020年11月同意這項軍售案，包含4架MQ-9B無人機和2套地面控制系統，總價值約4億6700萬美元。若連同國內設施工程丶配合款在內，全案為217億2254萬元。

我向美購買的MQ-9B屬於偵蒐型，合約內並無包含任何武器。空軍在建案時的預算書內說明，為提升防衛作戰不對稱戰力，應籌建具長滯空、日、夜間全時段監偵能力且具「打擊能力」的無人機系統。因此外界認為該機未來有改裝加掛武器的潛力。

由於MQ-9B無人機在兩側機翼、機腹設有外部酬載掛載點，軍聞網站《Defence Blog》曾報導指稱，這批無人機未來尚有加掛如反潛魚雷（ASW torpedoes）、AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈等武器的改裝潛力，可望再行提升空軍的制空打擊能量。

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