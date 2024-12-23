美第八艘星座級巡防艦「漢考克號」 取名自美海軍首批女軍官

「星座級」巡防艦首艦「星座號」。（圖片取自Fincantieri集團）

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星座級艦動起來？ 美海軍：明年5月設計成熟 以利2027年籌獲後續艦

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國海軍正籌獲「星座級」巡防艦強化水面艦戰力，根據美國媒體《星條旗報》報導，最新的星座級艦八號艦將命名為「漢考克號」（USS Joy Bright Hancock，FFG 69），是為了紀念曾經歷兩次世界大戰的美國海軍上校喬伊．漢考克，她是美國海軍8位首批女性軍官之一，並致力於爭取女性官兵權益。

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根據《星條旗報》與美國海軍官方訊息，美國海軍部長德爾．托羅（Del Toro）16日宣布，最新一艘「星座級」巡防艦將命名為「漢考克號」（FFG 69），若以星座級巡防艦首艦「星座號」（FFG 62）推算，其應為該級艦的第八號艦。

至於以漢考克為新艦命名的由來，美國海軍陳述，生於1898年、卒於1986年的漢考克在第一次世界大戰期間，曾於紐約造船廠服務，並在第二次世界大戰爆發之際，成為美國海軍預備役上尉，1946年晉升海軍上校。她在1948年的「女性武裝部隊整合法案」扮演關鍵推手，也是首批宣誓加入美國海軍的8位女性軍官之一，1953年退伍。

美軍星座級艦八號艦將命名為「漢考克號」（USS Joy Bright Hancock，FFG 69），是為了紀念曾經歷兩次世界大戰的美國海軍上校喬伊．漢考克。（取自美軍DVIDS）由於漢考克在服役期間為女性從軍權益貢獻甚多，因此，美國海軍每年以她的名義頒發「漢考克獎」，讓富有遠見領導力的軍官獲得肯定。德爾．托羅表示，美國男、女都必須為女性有意義地從軍做出貢獻，提升美軍戰備與行動效率，漢考克就是一名為後進鋪平道路的開拓者。因此，他非常高興能宣布新軍艦命名為「漢考克號」。



美國海軍計畫先籌獲20艘滿載排水量約7000噸的星座級巡防艦，藉此滿足水面作戰需求，但首艦「星座號」還在建造當中，後續艦皆尚未動工。

事實上，漢考克並非首位被美國海軍作為船艦命名依據的女性軍官，例如，美國海軍伯克級神盾驅逐艦霍珀號（DDG-70），就是取名自美國海軍一星少將（Rear Admiral Lower Half）霍珀（Grace Hoppe）。另外，美國海軍歷史上曾有一艘名為「漢考克號」（USS Hancock CV-19）的艾塞克斯級航空母艦，但實而取名自美國開國元勳漢考克（John Hancock）。

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