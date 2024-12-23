星座級艦動起來？ 美海軍：明年5月設計成熟 以利2027年籌獲後續艦

美國海軍官員透露，星座級巡防艦的設計應該會於明年5月前成熟，並且進入連續生產階段，這無疑是一大突破。（圖片取自USNI News）

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〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍星座級巡防艦（Constellation-class）卡關已久，已讓外界灰心喪志，設計成熟度是造成重大延誤的原因之一；然而，有美國海軍官員透露，星座級的設計應該於明年5月前趨於成熟，並且進入連續生產階段，這無疑是一大突破；至於第2艘艦的後續合約設計時間，美國海軍預估可望於2027年奠定基礎。

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據《美國海軍學會新聞網》（USNI News）上週報導，美國海軍最高採購主管透露，星座級巡防艦的設計應該足夠成熟，芬坎蒂尼的造船廠可以在明年5月之前進入連續生產。

美國海軍負責研究、開發和採購的助理部長尼古拉斯．戈爾廷（Nickolas Guertin）表示，海軍已經向該公司授予了幾艘同型的船舶建造工作，並將把它們送到可以快速建造之處，因為海軍知道首艦的造艦工作已經大大延遲。戈爾廷的一位發言人在談到即將推出的成熟設計時補充，在2027年進行的潛在後續艦合約競爭中，將以這項設計為後續造艦合約基礎。

星座級巡防艦將是新一代的主力水面艦，其高機敏、多用途的作戰特性，將可在遠洋、近岸海域發揮前線支援的效能，然而全案延宕迄今，進展緩慢。（圖片取自GAO）

美國海軍於今年初針對星座級艦延遲進行評估，這項為期45天的審查，讓美國海軍領導階級倍感驚訝，除了持續性缺工之外，設計成熟度也是造成延誤的原因之一。儘管星座級艦最初是基於義大利、法國海軍所使用的FREMM水面戰鬥艦艇改良而來，但美國海軍的需求卻必須對其設計進行重大修改。

儘管星座級艦有85%的功能與FREMM相同，但不代表設計細節一致，這是一大核心問題。芬坎蒂尼馬里內特（Fincantieri Marinette Marine）執行范德羅夫（Mark Vandroff）曾說明，美國海軍和造船廠低估了改變設計的複雜性；承包商負責功能設計，但每件產品都必須得到政府批准。

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