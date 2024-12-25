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繼西班牙之後 義大利將再買24架「新颱風」戰機！ 取代舊構型機

2024/12/25 10:13

義大利空軍將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機，以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次；這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達（AESA，也被稱為Captor-E）、增強電戰能力及改進防禦系統等。（圖片擷取自義大利空軍臉書）義大利空軍將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機，以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次；這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達（AESA，也被稱為Captor-E）、增強電戰能力及改進防禦系統等。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

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《戰爭雷霆》玩家又洩密！ 這次苦主是歐洲「颱風」戰機

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西班牙數日前才宣布採購25架「颱風」戰機，義大利軍方將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機，以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次；由於新的重要技術與舊的機體不相容，因此義國改採購新機的方式升級，這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達（AESA，也被稱為Captor-E）、增強電戰能力及改進防禦系統等。

據軍聞網站《The Aviationist》報導，繼西班牙訂購25架新型歐洲「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）之後，歐洲颱風戰機聯盟昨（24）日宣布，義大利已簽署了一份購買24架新型「颱風」戰機的合約，以取代最早一批次的Tranche 1構型，這項決議加強了該機在歐洲防空現代化中的作用。

報導指出，新的訂單與義大利現有的飛機一樣，將在李奧納多集團於都靈（Turin）的生產廠組裝，而每個機身零件將由歐洲各地的製造商生產，然後再送往義大利；這批Tranche 4新構型的「颱風」戰機，預計將持續交付到2030年。

繼西班牙之後 義大利將再買24架「新颱風」戰機！ 取代舊構型機歐洲颱風戰機聯盟昨（24）日宣布，義大利已簽署了一份購買24架新型「颱風」戰機的合約，以取代最早一批次的Tranche 1構型。
（圖片擷取自@eurofighter的X帳號）

歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000）在義大利又被稱為F-2000A，該機目前預估可能安裝包括新的「歐洲通用雷達系統」（ECRS），這種主動電子掃描雷達（AESA）也被稱為「Captor-E」，以取代目前大多數戰機上所使用的機械掃描「Captor-M」都普勒雷達。

根據第4批次的增強計劃，歐洲也正在為新生產的「颱風」戰機進行其他升級，例如增強電戰能力、改進防禦輔助系統（DASS）和自動化管理偵測器等。目前，研製「颱風」戰機的核心國中，僅剩英國尚未宣布採購最新批次的計畫，其餘德國、西班牙、義大利都已宣布採購約20架以上。

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