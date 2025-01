繼西班牙之後 義大利將再買24架「新颱風」戰機！ 取代舊構型機

義大利空軍將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機,以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次;這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達(AESA,也被稱為Captor-E)、增強電戰能力及改進防禦系統等。(圖片擷取自義大利空軍臉書)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕西班牙數日前才宣布採購25架「颱風」戰機,義大利軍方將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機,以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次;由於新的重要技術與舊的機體不相容,因此義國改採購新機的方式升級,這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達(AESA,也被稱為Captor-E)、增強電戰能力及改進防禦系統等。

據軍聞網站《The Aviationist》報導,繼西班牙訂購25架新型歐洲「颱風」戰鬥機(Eurofighter Typhoon)之後,歐洲颱風戰機聯盟昨(24)日宣布,義大利已簽署了一份購買24架新型「颱風」戰機的合約,以取代最早一批次的Tranche 1構型,這項決議加強了該機在歐洲防空現代化中的作用。

