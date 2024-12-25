繼西班牙之後 義大利將再買24架「新颱風」戰機！ 取代舊構型機

義大利空軍將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機，以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次；這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達（AESA，也被稱為Captor-E）、增強電戰能力及改進防禦系統等。（圖片擷取自義大利空軍臉書）

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《戰爭雷霆》玩家又洩密！ 這次苦主是歐洲「颱風」戰機

〔記者劉宇捷／綜合報導〕西班牙數日前才宣布採購25架「颱風」戰機，義大利軍方將新添購24架新構型的歐洲「颱風」戰機，以取代義國空軍在2000年代採購的最早批次；由於新的重要技術與舊的機體不相容，因此義國改採購新機的方式升級，這些戰機被推測具備主動電子掃描雷達（AESA，也被稱為Captor-E）、增強電戰能力及改進防禦系統等。

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據軍聞網站《The Aviationist》報導，繼西班牙訂購25架新型歐洲「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）之後，歐洲颱風戰機聯盟昨（24）日宣布，義大利已簽署了一份購買24架新型「颱風」戰機的合約，以取代最早一批次的Tranche 1構型，這項決議加強了該機在歐洲防空現代化中的作用。

BREAKING: Italy orders up to 24 Eurofighter Typhoon jets

This major milestone follows last week’s Spanish order for 25 aircraft, reinforcing Eurofighter’s role in modernising European air defence.



CEO Giancarlo Mezzanatto said two Core Nations placing new orders in one… pic.twitter.com/MfFrEeHYgL — Eurofighter Typhoon （@eurofighter） December 23, 2024

報導指出，新的訂單與義大利現有的飛機一樣，將在李奧納多集團於都靈（Turin）的生產廠組裝，而每個機身零件將由歐洲各地的製造商生產，然後再送往義大利；這批Tranche 4新構型的「颱風」戰機，預計將持續交付到2030年。

歐洲颱風戰機聯盟昨（24）日宣布，義大利已簽署了一份購買24架新型「颱風」戰機的合約，以取代最早一批次的Tranche 1構型。

（圖片擷取自@eurofighter的X帳號）

歐洲「颱風」戰機（Eurofighter Typhoon, EF-2000）在義大利又被稱為F-2000A，該機目前預估可能安裝包括新的「歐洲通用雷達系統」（ECRS），這種主動電子掃描雷達（AESA）也被稱為「Captor-E」，以取代目前大多數戰機上所使用的機械掃描「Captor-M」都普勒雷達。

根據第4批次的增強計劃，歐洲也正在為新生產的「颱風」戰機進行其他升級，例如增強電戰能力、改進防禦輔助系統（DASS）和自動化管理偵測器等。目前，研製「颱風」戰機的核心國中，僅剩英國尚未宣布採購最新批次的計畫，其餘德國、西班牙、義大利都已宣布採購約20架以上。

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