海馬斯、M1A2T、反裝甲飛彈今年陸續獲得 陸軍戰力大進補

國軍官兵於「天馬操演」之中，操作新式悍馬車射擊拖式2A飛彈。（資料照）

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空軍E-2K預警機升級有痛點 美、日、法團購E-2D成我跟進關鍵

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續透過國防自主、對外軍購等方式強化國防戰力，除了海軍即將獲得陸射「魚叉」反艦飛彈，空軍亦期望爭取E-2D預警機強化監偵、戰管能力。而陸軍今年陸續獲得11套M142海馬斯多管火箭系統、38輛M1A2T戰車、400枚標槍反裝甲飛彈，以及1700枚「拖式2B」反裝甲飛彈，滿足裝甲兵、砲兵等需求，可說是一次戰力「大進補」。

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國防部對美軍購案進入交貨高峰期，根據國軍規畫，海軍斥資866億元採購100套、400枚魚叉飛彈，首批相關裝備已於月前到貨，第一批32套、128枚飛彈預計在2026年底以前交付，其餘68套、272枚飛彈則在2028年以前交運完畢；空軍部分，首架F-16V block70戰機預計明年出廠交付，2026年以前完成66架交機工作，另對美軍購4架MQ-9B無人機，將在2026年、2027年分兩批交付。

空軍現役E-2K預警機（圖）服役已久，因此，軍方持續向美國爭取採購E-2D預警機。（資料照）另外，考量我國E-2K預警機服役已久，面對中共「殲-20」等第五代匿蹤戰機，需要有更先進的預警手段，因此空軍持續向美方爭取採購E-2D預警機，但迄今亦尚無進展，採購經費也未見諸明年度公開預算之內。

國軍官兵攜帶標槍飛彈參與「漢光演習」。（資料照）不過對於陸軍而言，今年可說是「大進補」的一年，根據國軍月前送至立法院的書面報告陳述，陸軍對美採購的400枚「標槍」反裝甲飛彈，已於今年7月全數到貨；表定於今年底交貨的1700枚「拖式2B」反裝甲飛彈，也已完成全數產製工作，並依規劃運至台灣，總算補上延宕進度。這些裝備都有助於陸軍聯兵營、海軍陸戰隊等單位強化反裝甲、反舟波戰力。

國軍首批M1A2T戰車已運抵台灣。（資料照，國防部提供）除此之外，陸軍今年先後獲得重要主戰裝備，我國對美採購11套「海馬斯」多管火箭系統發射車，已於今年10月運抵台灣，並供駐守台中的58砲指部優先接裝，另外18套預計在2026年交付。攸關我國聯兵營戰力的首批38輛M1A2T戰車，則於本月中旬運至台灣，並已悉數進駐新竹陸軍裝甲兵訓練指揮部，其餘70輛則將於明年、後年運至台灣，讓陸軍整體戰力「轉骨」。

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