空軍E-2K預警機升級有痛點 美、日、法團購E-2D成我跟進關鍵

我國空軍的E-2K空中早期預警機。（本報資料照，記者游太郎攝）

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海馬斯、M1A2T、反裝甲飛彈今年陸續獲得 陸軍戰力大進補

〔記者陳治程／台北報導〕國軍今年陸續籌獲大型軍備儎台，當陸軍接裝HIMARS多管火箭系統、M1A2T戰車及拖式2B飛彈；空軍F-16C/D Block 70戰機至今仍未出廠，外界預納明年國防預算的E-2D預警機也成遺珠；有知情人士表示，國軍雖規劃升級E-2K型機，但預警雷達是消失性商源、不利於後勤，隨著美、日、法相繼增購E-2D型機，形成的規模經濟反成我軍以更低價格「跟單」的機會。

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知情人士透露，國軍在2020年建案規畫採購E-2D型機後，由於美國原廠當時僅有日本採購的9架訂單，台灣是以「單一買家」身分詢購，報價自然無法壓低；隨著法國空軍、日本航空自衛隊及美國海軍近幾年相繼增購同型機，產線才得以延續運作、形成「規模經濟」，這也成為我方再次爭取新型空中預警機的轉機。

日本航空自衛隊原操作13架E-2C預警機，但防衛省先後於2015、2018年採購同數量E-2D「一對一」汰換，2023年再向美採購5架，未來日本空自該型機的規模將達18架之譜。（日本航空自衛隊官網）美國海軍自2010年起陸續換裝的E-2D空中預警機，其機頂雷達換裝洛克希德．馬丁的AN/APY-9雷達，為美軍現役唯一的艦載空中預警機。（美軍DVIDS網站）

綜合美國國防部、海軍海洋系統司令部（NAVSEA）和國防安全合作局（DSCA）公開資訊，上述三國中，先是法國在2021年初簽約採購3架、日本去（2023）年接獲同意出售5架，美方今年7月中再公告增購4架、使產線上累積12架訂單，首批新機將於2027年起陸續出廠，並依採購國順序陸續交機。

而我國的6架E-2K預警機，其中4架E-2T在1995年抵台成軍後，隨著軍方增購2架E-2K於2006年返台後也接受性能升級，使其達到當時先進的「鷹眼2000」（Hawkeye 2000）標準。由於現役機隊平均機齡超過20年，原廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）也在今年初和漢翔簽署合作備忘錄，未來的E-2K延壽可望循空軍F-16V戰機的「鳳展」模式，強化情監偵和早期預警能力。

由於空軍E-2K預警機搭載的AN/APS-145雷達已在2014年停產，有知情人士說，雖然軍方有為其規劃延壽，但核心裝備面臨消失性商源，若跟著美、日、法腳步再次徵詢採購E-2D型機，可望進一步提升空軍的情監偵能力。（美軍DVIDS網站）

知情人士直言，由於現役E-2K型機搭載的AN/APS-145雷達已經停產，雖然該機未來有機會獲得延壽，但核心裝備的消失性商源未來只會更加嚴峻、不利後勤維保，因而凸顯空軍再次向美方詢價、爭取採購新機的必要。

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