我不是空射雄三！ 裝有助推器的「弓二飛彈」現蹤中科院月曆引討論

中科院明年月曆公布天弓二型飛彈試射照片，與已服役的弓二飛彈構型略有差異。（翻攝自中科院月曆）

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不只天弓飛彈引討論 「劍翔」無人機全家福也首度在中科院月曆曝光

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2024年即將邁向尾聲，國軍各機關正印製明年度月曆、桌曆，藉由文宣展示戰力與科研成果。值得注意的是，中科院明年月曆之中，出現「天弓二型」防空飛彈試射照片，有眼尖的網友發現，這枚弓二飛彈尾端疑有助推器、側邊疑似有進氣口構造，推測是否為空射型雄三反艦飛彈。不過，中科院說，這是弓二飛彈1980年代起的測試照片，並非全新彈種。

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中科院近期印製2025年形象月曆，展示包括國造天弓，陸劍二防空飛彈、雄風反艦飛彈、萬劍彈、近程自動化防禦武器系統、雷霆2000多管火箭、各式無人機，以及劍翔無人攻擊機、巡飛彈二型等「國防自主」科研成果。其中，經國號戰機搭載天劍二型飛彈、陸射雄風二型反艦飛彈、天弓二型防空飛彈的頁面，引發討論。

國軍現役天弓二型飛彈採垂直發射，且設計簡潔。（資料照）

中科院月曆呈現的天弓二型飛彈，與現役飛彈的構型有些微不同，比起現役飛彈簡潔的設計，以及裝載於垂直發射箱之中射擊，照片呈現的飛彈側面，多了有如進氣口的構造，尾端也裝設火箭助推器，並採取傾斜發射。有軍事迷好奇，此是否為尚未對外揭露的空射型雄三反艦飛彈，於地面試射時的畫面。

不過，中科院澄清，此照片為「天弓二型」飛彈1980年代到1990年代研發測試時的歷史照片，當時中科院依序完成天弓一型、天弓二型飛彈的開發工作，後者改採用垂直發射，1994年完成作戰測評，並陸續量產解繳軍種使用。

另外，中科院月曆亦刊載雄風二型飛彈試射照片，但其色彩相當繽紛，除了黃色彈體與側邊主翼之外，彈頭、尾翼則是漆上近似海軍藍的顏色，並繪有垂直與水平線條，飛彈的彈頭一帶則漆上紅色，與現役雄二飛彈淡藍色、白色為主的色系不同。

中科院月曆公布雄二飛彈試射照片，彈體配色與現役飛彈不同。（翻攝自中科院月曆）

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