不只天弓飛彈引討論 「劍翔」無人機全家福也首度在中科院月曆曝光

圖為中科院2022年展示的「劍翔」反輻射無人機系統。（本報資料照，記者羅沛德攝）

相關新聞請見

我不是空射雄三！ 裝有助推器的「弓二飛彈」現蹤中科院月曆引討論

〔記者陳治程／台北報導〕2024年即將結束，中科院近期推出2025年形象月曆，每個月均以一項國造武器為代表，盡顯其在近年國防自主政策裡的核心角色；而該月曆於日前曝光後，除有軍事迷將當中的「天弓二型」，誤認成空射版「雄風三型」飛彈外，空軍未來國土防衛戰力之一的「劍翔」無人機全系列，也在月曆當中首度曝光，為這份新年度周邊文宣增添一大看點。

請繼續往下閱讀...

這張稀有的劍翔無人機「全家福」照片，出現在該年度月曆7月的形象主題中，根據文字介紹，中科院研發的劍翔無人機共分為「誘標機」、「攻擊機」2種構型，主要針對敵雷達輻射訊號、裝備陣地進行偵蒐與攻擊；除隨箱型發射車機動部署外，其小體積、高機動性及長滯空時間的特性，能有效壓制敵軍沿海、內陸和海上的雷達系統，提高武器系統和我軍的戰場存活率。

中科院日前推出的2025年形象月曆中，首度曝光國造「劍翔」系列無人機全家福，共有2構型、4機型。（中科院提供）

仔細檢視這頁形象主題照，可見「劍翔」無人機2種構型，還細分成「反輻射無人機」、「目標影像攻擊無人機」、「衛星定位攻擊無人機」，以及「誘標無人機」4款機型，雖然構型相同，但內部作戰裝備相去甚遠，透過各機型各司其職，將自殺無人機的戰略優勢最大化。



先前有軍方人士透露，「劍翔」無人機航程可達1000公里，第一代分為尋標、攻擊二型，得以打擊共軍沿海雷達站；二代機則可鎖定陸、海面機動目標予以摧毀。中科院院長李世強10月曾於立法院外交及國防委員會表示，劍翔不僅有匿蹤能力，並具備誘餌功能，在台灣的戰術上需求數量相當大，未來還將搭配其他高等的精準彈藥無人機，打造國土防衛的「高低配」組合。

中科院「劍翔」無人機實際發射測試情形。（擷自軍聞社「國防線上」影片）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法