研製射程逾2000公里新擎天飛彈 傳引進捷克12X12軍規輪型車輛

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）3年前曾以專文介紹台灣現役各型自製飛彈，其中一款代號為「雲峰飛彈」（我國更名為擎天飛彈）的巡弋飛彈也名列其中。CSIS推估，「雲峰飛彈」射程介於1200公里至2000公里之間，將成國軍發動源頭打擊的利器。（圖：美國CSIS官網）

〔記者羅添斌／台北報導〕為建立源頭打擊戰力，由中科院研製的「擎天」超音速巡弋飛彈已進行量產，據傳其射程可達1200公里至2000公里，而為將射程推到更遠的2000公里以上，據了解中科院已進行性能提升型的「擎天」飛彈系統，並且更名為「擎天極音速巡弋飛彈」。

軍方人士今天透露，「擎天超音速巡弋飛彈」採洞窖式陣地部署，而射程更遠的「擎天極音速巡弋飛彈」將採機動發射車型式進行部署，為了讓這類特種飛彈在作戰環境下擁有更高的存活率，中科院及軍方已進行接洽，規劃引進捷克TATRA FORCE公司生產丶具一體成型底盤的12輪驅動（12X12）軍規特種輪型車輛，擔任「擎天極音速巡弋飛彈」的發射儎台，並且整合射控系統。

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據了解，美國Oshkosh公司軍規M983型拖車頭聯結發射車是選項之一，但目前捷克TATRA FORCE公司為優先洽談目標。



另據了解，目前天弓丶雄風等國造飛彈系統的機動發射車，其實是1+1方式，也就是要由拖車頭+發射車組合而成，並非如美歐系飛彈發射車是直接整合在一起，在車輛開到機動地點放列時會費時費力，軍方及中科院也計畫藉此次洽談，一併改進現行飛彈系統的機動發射車格局，將引進採購8X8軍規輪型車輛底盤，作為原型飛彈發射車開發之用。

軍方規劃引進捷克TATRA FORCE公司生產丶具一體成型底盤的12輪驅動（12X12）軍規特種輪型車輛，擔任「擎天極音速巡弋飛彈」的發射儎台，並且整合射控系統。（圖：取自TATRA FORCE公司網站）

國防部軍備局在今年8月公告的2025年「國防先進科技研究計劃」中，有一項由中科院系統發展中心「擎天計畫室」提案、名為「超音速燃燒室駐焰特性及超高溫複合陶瓷材料研究」的突破式計畫，打算以3年時間，研製可耐高溫、高熱的防護材料、同時改良衝壓引擎燃燒室與駐焰系統的佈局，以提升整體推進效能。

今年獲選美國NAE國際院士的中科院顧問蘇玉本先前在接受本報《軍武頻道》專訪時曾說明，極音速飛彈研發成功的關鍵，在於「材料」的選擇和散熱設計；他認為，我國在極音速領域人才、資源充足，政府應加緊提出尖端計畫推行，方能不落人後。

我國雄風系列反艦飛彈的機動發射車，其實是1+1方式，也就是要由拖車頭+發射車組合而成，機動放列時較為費時費工，未來希望整合在一起。圖為現役雄三反艦飛彈以機動發射車射擊。（資料照，國防部提供）

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