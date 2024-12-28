百億元為C-130機隊性能提升 賴總統昨先視導空軍第十空運大隊

軍方自114年度起編列百億元預算規模，為C-130運輸機機隊進行性能提升計畫，預計自114年度（2025年）起執行，至119年度（2030年）底前，將完成全數C-130運輸機的性能提升。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方自114年度起編列百億元預算規模，為C-130運輸機機隊進行性能提升計畫，預計自114年度（2025年）起執行，至119年度（2030年）底前，將完成全數C-130運輸機的性能提升。賴清德總統昨天則是前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊，他強調運輸機部隊的表現與付出，展現平時勤訓、精練的成果，也讓全體國人看見國軍的專業、認真、盡責，政府會持續給予國軍最大的支持，當國軍最堅實的後盾。

空軍C-130H運輸機自1986年起服役至今，除了國軍運輸、空投、特戰任務外，也常支援外離島疏運工作。不過，由於該型機的座艙介面等各項性能，已與他國現役運輸機出現代差，機體也有延壽必要，因此，軍方近年積極規劃該型機性能提升案，預計將從機體結構延壽、數位化座艙航電系統、GPS全球定位系統加裝，以及加裝電戰反制、地貌警示與防撞警示系統、通訊與助航次系統等面向著手。

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軍方人士也表示，除了執行國內各項任務，隨著我國與他國各項交流愈趨頻密，C-130運輸機的角色亦趨於重要，該型機除了曾飛赴印尼、海地、菲律賓等進行人道救援工作之外，由於我國空軍防空暨飛彈指揮部無法在國內射擊「愛國者三型」防空飛彈，因此，需仰賴該型機載運飛彈發射車等赴美鑑測。

空軍所屬C-130H運輸機可執行人員、裝備、物資運送，亦是陸軍航特部傘兵執行空降訓練的重要儎台。（資料照，記者廖振輝攝）

軍方人士說，C-130型機升級案的對象，除了19架現役C-130H運輸機，國軍唯一一架丶暱稱「法老機」的C-130HE電戰機也有機會執行升級與延壽。

軍方自114年度起編列百億元預算規模，為C-130運輸機機隊進行性能提升計畫，但因為美方尚未正式宣佈，因此相關預算暫編在年度機密預算內，不過，在公開預算部分，有一項103萬餘元的「太武山三號」案件，作為美國同意軍售我國升級配套前的行政費用。軍方人士說，「太武山三號」就是C-130運輸機機隊進行性能提升計畫的代稱。

總統賴清德昨前往屏東，勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊。（總統府提供）

賴清德總統昨天前往屏東勗勉空軍第六聯隊第十空運大隊視導，首先於第十空運大隊警戒待命室聽取現地簡報，接著視導待命機C-130，並聽取整備解說，也進入機艙聽取空軍官員說明。賴總統致詞時表示，很高興能來到空軍第六聯隊第十空運大隊，代表國人感謝大家的辛苦付出。不論是民眾疏運、物資運補、傷患後送、人工造雨等任務，大家都戰戰兢兢、全力以赴，成果卓著。

賴總統聽取C-130任務概況。（圖：軍聞社提供）

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