中東大亂鬥、烏俄續酣戰 2024年五大國際軍情一次回顧

一輛俄羅斯戰車在頓內次克州遭擊毀。（路透社檔案照）

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中共軍演不斷、國軍演訓革新 2024年五大台海軍聞看這裡！

〔記者涂鉅旻／台北報導〕2024年邁入尾聲，包括中東、東歐、西太平洋島鏈與朝鮮半島局勢依舊緊繃，進入第3個年頭的烏俄戰爭有了新發展，以色列與哈瑪斯作戰超過一年後，還與真主黨、伊朗爆發衝突。《自由時報》軍武頻道帶您一同回顧五大國際軍事新聞，在歡欣鼓舞迎接新年到來之際，仍能安不忘危。

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烏克蘭主動進攻俄國本土 烏盟友放寬武器使用限制

烏克蘭T-72戰車於2024年8月越過邊境，揮師俄羅斯庫斯克州。（法新社）烏克蘭自2022年2月24日抵禦俄羅斯的軍事入侵以來，戰事已經邁入第三個年頭，雖然烏克蘭曾在2022年的東部、南部攻勢收回大片失土，但從2023年至今斬獲甚微。即使烏克蘭總統澤倫斯基2024年2月宣布調整烏軍總司令職務，由瑟爾斯基上將（Oleksandr Syrsky）接替扎盧茲尼上將（Valerii Zaluzhnyi），但在人力、軍備、物資持續損耗，加上北韓派兵助陣俄國之下，烏軍抵禦攻勢仍顯得吃力。

不過，烏克蘭2024年8月一改過去2年多來被動防守態勢，派遣數萬名官兵跨境攻打俄羅斯西部的庫斯克州，讓這場戰事蔓延至俄羅斯本土。雖然烏軍入侵庫斯克州的成效甚微，亦有分散東部戰線兵力的隱憂，但外界研判，烏軍這場突襲行動，不是為了扭轉戰局，而是為了在談判階段獲得更多籌碼。

西方國家也在2024年8月起，陸續宣布取消烏克蘭不得以外國援助武器攻擊俄本土目標的限制，因此，烏軍開始以射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）、射程250公里的暴風影巡弋飛彈，打擊俄國本土軍事目標，但實際戰果為何有待商榷。在此之後，俄羅斯政府於12月30日表示，接下來俄軍會「繼續挺進」，代表烏俄戰爭尚未見停戰跡象。

以哈戰爭未歇還打真主黨 伊朗二度空襲以國更詭譎

伊朗2024年4月向以色列發射多枚飛彈、無人機，遭以色列防空系統攔截。（路透社檔案照）以色列為報復巴勒斯坦激進組織哈瑪斯於2023年10月發動的突襲行動，同月起對哈瑪斯活動大本營加薩走廊進行全面進攻，即使以軍幾乎已掃蕩加薩走廊全境，但尚未見罷手跡象。這場慘烈的戰事，已造成4萬名加薩走廊居民死亡、近10萬人受傷，將近200萬人流離失所。以色列也逐步剷除哈瑪斯高層，包括前哈瑪斯領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）、辛瓦（Yahya Sinwar）等人相繼身亡。

隨著哈瑪斯對以色列發動攻勢的黎巴嫩真主黨，自2024年9月起遭受以色列的強力回擊，以國先是以呼叫器爆裂物殺傷多名真主黨成員，以軍隨後自同年10月起，發動對真主黨的強力空襲與地面入侵行動，直至同年11月底停火。以色列也在2024年9月陸續擊殺真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）、薩法丁（Hashem Safieddine）等人，幾乎掏空真主黨領導階層。

不過，由於以色列曾轟炸伊朗駐大馬士革使館，並在伊朗首都德黑蘭進行哈尼雅、納斯拉勒等人的刺殺行動，招致伊朗當局不滿，因此在2024年4月、10月間二度對以色列發射數以百計的飛彈、無人機，多數遭以軍與盟友攔截；以色列也隨後發動二次報復空襲行動，雖然二國克制跨境「互轟」的力道，但也對區域局勢增添變數。

敘利亞反抗軍奪政權 統治近50年的阿塞德家族倒台

一名敘利亞婦女對於阿塞德政權倒台，比出勝利手勢慶祝。（法新社）敘利亞自1970年起由阿塞德（Assad）家族實施獨裁統治，但自2011年「阿拉伯之春」延燒至敘利亞後，全國陷入為期13年的內戰，且包括美國、俄羅斯等多方強權各擁山頭，幾乎看不到動盪局勢的盡頭。

不過，由沙姆解放組織為主的反抗軍於2024年12月大有斬獲，火速佔領西北部大城阿勒波（Aleppo），事隔不到一周，以南方作戰室為主的反抗軍在12月8日攻陷敘國首都大馬士革，總統巴沙爾．阿塞德流亡俄羅斯，致使阿塞德家族長達54年的強人政權正式終結。

然而，敘利亞的局勢未因阿塞德政權倒台而回歸平靜，以色列藉由降低潛在威脅為由，發動攻勢摧毀敘利亞的海、空軍，由沙姆解放組織等組成的新政府，還在與敘利亞東北部的敘利亞民主力量作戰，土耳其也藉機向後者發動攻勢，後續局勢演變還要再觀察。

菲買「泰風」、美射「標三」 南海、西太島鏈抗威權

菲律賓有意向美國採購堤豐（Typhon）飛彈系統，藉此維護其在南海宣稱的主權。（取自美軍DVIDS）位於西太平洋第一島鏈的菲律賓，近年與中國在南海的摩擦愈趨激烈，二國海上執法單位今年8月相互指控遭對方阻撓。為保障在南海的權益，菲律賓近年持續強化防務，先是向印度採購3套射程約290公里的「布拉莫斯」（BrahMos）超音速反艦巡弋飛彈，隨後，菲律賓軍方於2024年11月宣布將向美國採購「泰風」（Typhon，又譯堤豐）飛彈系統，可望使菲國陸基制海、反制範圍延伸至370公里以上。此舉也引發中國不滿，稱菲律賓此舉是「挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁與危險舉動」。

另一方面，駐守關島的美軍持續強化島鏈防衛戰力，美軍2024年12月宣布，駐守於關島的陸基神盾系統，首度以1枚「標準三型」防空飛彈，實彈攔截模擬彈道飛彈的標靶，向有意突破島鏈防衛的中共解放軍釋出明確信號。

北韓空投穢物、試射飛彈 朝鮮半島後續局勢待觀察



南韓對於北韓施放的穢物氣球不敢掉以輕心，派出專責人員回收處理。（法新社檔案照）南北韓局勢在2024年也趨於動盪，北韓自2024年5月開始向南韓投送攜帶穢物、垃圾的空飄氣球。南韓政府不敢大意，為避免氣球內含有毒物質，因此南韓國軍不隨意擊落氣球，並安排爆裂物、核生化專責處理人員檢測、回收氣球與降落物，同時向民眾示警勿接近氣球。另外，北韓持續試射「火星-19型」洲際彈道飛彈等各式飛彈，並強調絕不放棄強化核武能力，都為東北亞局勢種下不確定因子。

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