中共軍演不斷、國軍演訓革新 2024年五大台海軍聞看這裡！

國軍2024年8月在屏東九鵬基地發射的天弓三型防空飛彈。（資料照，記者陳逸寬攝）

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中東大亂鬥、烏俄續酣戰 2024年五大國際軍情一次回顧

〔記者陳治程／台北報導〕2024年對國軍來說意義重大，除隨新總統上任的文人國防部長顧立雄，各級部隊演訓也出現多項不同以往的革新；即使面對共軍全年不間斷地對台襲擾、軍演，甚至衍生「隱而不宣」的新模式，仍不影響國軍建軍備戰、持續接收新裝備的腳步。接下來《自由時報》軍武頻道將精選年度國內五大軍聞，讓你一次掌握2024年的台海大趨勢。

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從集中進訓到打散安排 國軍精準彈藥射擊接力登場

陸射劍二飛彈於2024年4月首度公開試射。（中華民國陸軍官方Facebook）

因應共軍敵情威脅，國防部2024年初拍板將往年集中「射一波」的海、空精準彈藥射擊，改為多月份、多頻次訓練，增加操演彈藥使用量。經調整後，國軍2024年4月在九鵬基地率先展開「神弓」、「神鷹」、「雷霆」等一系列演訓，刺針飛彈、地獄火飛彈和雷霆2000火箭輪番上陣，展現不俗的打擊火力。

國軍2024年8月的「天馬」操演，則由重型拖式飛彈悍馬車搭配ITAS系統獨挑大樑，在夜射「處女秀」繳出命中率超過9成的成績單；同月的「聯合精準彈藥射擊」更搬出雄二、雄三、弓三與愛國者二型飛彈，聯合空軍三型戰機的雲母、天劍二型以及AIM-120空對空飛彈，一舉擊落海、空靶標，展現各軍種優異的截擊作戰能力。

第七位文人國防部長 「減法思維」為國軍管理注活水

國防部長顧立雄。（本報資料照，記者叢昌瑾攝）

俗話說「新官上任三把火」，2024年5月20日上任的我國第七位文人國防部長顧立雄，先是取消部隊訓練刺槍術、踢「正步」，並研擬放寬部隊休假制度，給予官兵彈性；此外，顧立雄也看齊美國國防創新單位（DIU）而設立「國防創新小組」，期望將民間科研引進軍工產業，同時邀請美廠來台商議工合事宜，持續厚植國防自主能量。

漢光40首練「不劇透」模式、長泰操演「聯戰大練兵」

馬防部南竿守備大隊混砲連官兵，於2024年漢光40號演習期間實施155公厘加農砲射擊。（國防部官方Facebook）

漢光演習邁入第40個年頭，2024年首度採「不劇透」、本島「實兵不實彈」方式實施，引發各界議論；儘管颱風攪局，但第一作戰區的澎湖仍在演訓期間完成實彈射擊，並首開刺針飛彈在當地發射、命中靶標的先例，亦有多個單位在演訓兵力轉投入救災前，實施了全天候戒備，收到一定演練效果。

陸軍2024年10月的旅實兵對抗「長泰19號」操演，則大陣仗出動586旅、333旅二支聯兵旅，長驅彰化「輸贏」。期間，除二單位所屬裝甲車隊外，各自編屬的特戰、陸航、化學兵群也在其中支援，有效磨練跨軍、兵種的任務協同能力。

聯合利劍「ABC」？ 中共軍演規模擴張引國安關注

中共解放軍東部戰區2024年10月「聯合利劍-2024B」軍演區域示意圖。（新華社）

中共2024年初以「金廈水域」事件為開頭，利用灰色地帶手段加大對我襲擾，更融入「聯合利劍-2024A」演習，在總統賴清德上任後不久無預警發動演訓，限縮我海軍、海巡艦艇活動區域；共軍於同年10月我國國慶後，又「快閃」發動「聯合利劍-2024B」演訓，搭配一系列文宣手段對我國發動認知戰。值得留意的是，中共12月軍演則一改前二次手法，以7處沿海「航空保留區」做開端，大量出動軍艦與海警船匯聚於第一、第二島鏈之間，企圖對我傳達「台海內海化」訊息，挑動國軍和國安單位敏感神經。

美購新裝陸續抵台 國軍2840億重本再造7艘國造潛艦

我國首批38輛M1A2T戰車於2024年12月16日正式運抵新竹裝訓部「開箱」。（國防部提供）

我國對美採購的多項大型作戰裝備於2024年下半年起逐步進入交貨高峰，從「標槍」（Javelin）反裝甲飛彈、「海馬斯」（HIMARS）多管火箭系統、M1A2T戰車以及1700枚「拖式2B」（TOW-2B）反裝甲飛彈，均已依計畫節點如期、甚至超前交付；至於海軍首款國造潛艦「海鯤號」2月正式觸水測試後，行政院隨後於8月核准國防部2840億元的7艘後續艦預算，其中，該案於2025年執行近20億元預算，已獲立法院外交及國防委員會初審通過，但日後審查情形，仍值得持續關注。

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