退輔會首任駐美組長倪邦臣功成返國 退役少將劉慶元接任

退輔會新竹榮家副主任劉慶元（右二），本週已赴美接任退輔會駐美組長。圖為劉慶元在榮家舉辦活動時，頒發爵士樂團感謝狀。（圖：取自退輔會新竹榮家臉書網頁）

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〔記者羅添斌／台北報導〕為深化台美雙方退伍軍人交流合作，退輔會在2022年1月選派退役少將倪邦臣，擔任首任的駐美退伍軍人事務組組長，倪邦臣日前結束近三年的駐美工作返國任職，接任組長的同樣是少將退伍的劉慶元，已在本週赴美上任，持續推動台美退伍軍人交流工作。

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退輔會新任駐美退伍軍人事務組組長劉慶元，曾在美國維吉尼亞軍校受訓，官拜少將，在國防部整評司淨評估處處長職務退伍，轉任為退輔會簡任視察丶新竹榮家副主任等職。

倪邦臣是退輔會首任駐美組長，任內與美國退伍軍人事務部建立官方正式溝通管道；爭取國內首長出席美國退伍軍人協會2024年在鳳凰城召開的年會；此外，在第二次世界大戰期間， 52位空軍人員在美受訓時殉職，但無法返國歸葬，我國及全美榮光會特別集資在德州El Paso的布利斯堡國家軍人公墓立碑，倪邦臣居間奔走，頗獲僑界的好評及肯定。

倪邦臣返國前與僑界餐敘時曾表示，退輔會第一次派遣駐美人員到駐美國代表處，剛開始那段期間萬事起頭難。他和秘書程國峰上校及團隊，在篳路藍縷下打下基礎，很欣慰無論是深化台美兩國退伍軍人交流合作、建立與美國退伍軍人事務部的聯繫管道，繼續深化台美關係、拓展兩國軍事醫療實質交流合作協助外交、輔導海外榮光會協助繼續加強兩國關係，團隊都能圓滿達成任務。

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