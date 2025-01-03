輕巡艦「渦泡」係數大有玄機 2026年10月前如期如質交艦

「防空型」輕型巡防艦採用垂直發射系統的新設計（如圖，總統府提供，劉宇捷編輯），「反潛型」輕巡艦並未採用垂直發射系統，各式飛彈都採發射架式配置。

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〔記者羅添斌／台北報導〕海軍委由國內船廠建造的「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦，現正依期程建造中，可以如期在2026年10月前交付給海軍。相關人士今天透露，輕型巡防艦建造合約中有關產生「渦泡」的容許值為12 節速度，曾遭立委質疑容許值會不會太低，但船廠採用的是俥葉（螺旋槳）經過特設計，全世界僅有美國及德國做的到，我國採用的就是德製俥葉，船廠並承諾「渦泡」容許值會提升為14節以上，提升船艦在水面航行時的安全性及隱密性。

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相關人士說，「渦泡」指的是船艦在航行時，因俥葉轉動時，會產生的水泡及空泡現象，並因此會產生聲響及氣流，船艦航行速度加快時，渦泡現象就會更加明顯，容易遭到敵方艦艇或是潛艦偵測掌握，曝露了自己的行蹤。

立法院外交國防委會日前在審查114年度國防部公開預算的海軍部分時，有立委提醒海軍要注意現正建造中的輕型巡防艦建造合約，因為合約中訂定「渦泡」容許值僅達12 節，而服役多年的派里級軍艦，「渦泡」容許值卻是達到14 節，他質疑我國建造的是新型軍艦，但「渦泡」容許值會不會太低？難道是走回頭路了嗎？

相關人士今天指出，輕型巡防艦的俥葉經過特殊設計，全世界的相關廠商僅有美國及德國能夠做到，我國輕巡艦採用的是德製俥葉，同時也早早承諾會將「渦泡」容許值拉高到14 節以上，請各界放心。

海軍新一代輕型巡防艦的原型艦籌建計畫，總經費連同艦體載台的建造丶武器系統籌獲等等，共計245億4916萬2千元，計畫建造「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦各1艘，載台建造部分是由中信造船公司得標承造。2艘原型艦載台建造經費為台幣90億5千萬元，單艦平均為45.25億元，預計後續擴充品項為「2年艦、岸存零附件及整體後勤支援測試裝備」採購，預估金額為台幣4億5452萬元。此外，輕型巡防艦後續還有10艘量產型艦的建造計畫。

「防空型」丶「反潛型」輕型巡防艦均已依期程建造中，依據軍方規劃時程，「防空型」丶「反潛型」兩型輕型巡防艦的原型艦均會在2026年10月前交付給海軍。

防空型及反潛型輕巡防艦均依期程建造中，國防部於建造期間將每半年向外交及國防委員會提出書面報告。（本報資料照，讀者提供）

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