海軍證實安平級海巡艦去年曾射雄三飛彈 驗證「平戰轉換」效能

去年8月的海空精準彈藥射擊，海軍及海巡署分別在沱江級艦丶安平級海巡艦上發射雄三飛彈，展現強大戰力。圖為雄三反艦飛彈於沱江級艦上發射。（軍聞社）

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕海軍去年八月進行年度例行「海空軍精準彈藥射擊」時，首納海巡艦艇聯演，意欲驗證海巡「平戰轉換」效能，原預測會在海巡艦上發射雄二飛彈，沒想到海巡八里艦裝載二枚雄三飛彈，還刻意降低彈箱高度，讓外界誤認是射擊雄二飛彈。根據海軍最新向立院報告證實，海巡安平級艦去年成功發射一枚雄三飛彈。

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根據海軍本週向立院報告海空戰力提升計畫成效，海軍證實海巡署配合海軍113年度各項聯合作戰計畫演練，檢派安平級5艘次參演，並配合海空軍精準武器射擊訓練時機，由海巡安平級射擊雄三飛彈一枚。

另針對海巡加裝戰時武器系統、平戰轉換成效，海軍指出，戰時會依國防法第四條規定，經行政院許可後，將海巡署及所屬機關納入海軍62特遣部隊作戰運用。

海軍揭示，海巡戰時任務係執行各要港周邊暨海上偵巡區警戒巡弋、擔任海上傷患後送、緊急救護及物資運送與海軍兵力共同遂行聯合制海。

海軍指出，海巡加裝武器，有「海巡安平級巡防艦加強戒備報到整備實施計畫」為指導，執行安平級聯合作戰訓練、整備及武器加裝作業規劃，並於各項演訓中驗證。

海軍表示，針對海巡人員所需教育訓練能量，以提供技術學校等相關教育訓練流路231班次，海巡113年度參訓「海巡損管班」等10班次，完訓142人次。

海軍表示，為使海巡艦艇戰時納入國軍作戰序列時，可迅速遂行作戰任務，規畫海巡艦艇納入海軍年度精實訓練、海強操演、海空軍精準武器射擊及漢光演習等任務，藉共同演訓提升雙邊作戰互通性。

海軍強調，為對應中共與我周邊海域襲擾及灰色地帶應處，未來將致力雙邊情監偵共享，並培養共同作戰默契，以有效提升國軍整體制海作戰能力。

海巡八里艦去年8月與海軍聯演，並發射雄三飛彈，其中段船艙內雄三飛彈隱藏地相當徹底，從外觀上很難看出來。（讀者提供）

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