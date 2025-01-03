賴總統今視導「海鋒大隊」 魚叉丶雄三反艦飛彈加入戰力大幅增強

賴清德總統今天前往位在台中地區的「海軍海鋒第一大隊」視導，除現場了解車堡防護狀況之外，並聽取機動飛彈車等車輛的性能介紹。（圖：總統府提供）

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〔記者羅添斌／台北報導〕賴清德總統今天前往位在台中地區的「海軍海鋒第一大隊」視導，除現場了解車堡防護狀況之外，並聽取機動飛彈車等車輛的性能介紹。賴總統指出，守護國家、保衛人民，是國軍最重要的使命。當前中國、北韓、伊朗、俄羅斯等威權勢力正在合流，區域的穩定備受挑戰，我們是追求有實力的和平、熱愛自由民主生活的國家，國軍永遠都是守護國家與人民安全的穩定力量。

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海軍反艦飛彈部隊目前統稱為「海鋒大隊」，第一大隊位在台中清水，第二大隊位在高雄左營，海軍規劃成立第三大隊，大隊部將設在花蓮地區。「海鋒大隊」目前轄下有6個固定陣地中隊丶5個機動中隊丶1個支援中隊，合計12個中隊單位，隨著量產中的雄二丶雄三丶增程型雄三飛彈，以及美製魚叉飛彈系統陸續撥交部隊，中隊的數量還會再增加。

賴總統今天視導「海軍海鋒第一大隊」，對部隊守護台灣安全給予嘉勉及肯定。（圖：總統府提供）

軍方人士今天指出，因應海軍任務及編制架構的調整，海軍將在明（2026）年元旦成立「濱海作戰指揮部」，海軍主戰部隊原本是以艦隊及陸戰隊為兩大作戰部隊，2026年元旦之後，將改為以艦隊丶濱海作戰部隊及陸戰隊的三大主戰部隊架構。

他指出，現行的反艦飛彈部隊，屆時將全數併編到「濱海作戰指揮部」底下，改編為北中南東四個打擊群（旅級部隊），成為反制丶擊殺共軍登陸船團的要角。各打擊群指揮官的編階將列為資深上校及少將編階。

反艦飛部隊的主力為國產雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，而且更加的刁鑽靈活，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。

此外，現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍，增程雄三與雄三反艦飛彈混合搭配部署後，對台灣南北兩端丶台灣東部海域的敵軍目標，具有強大的打擊能力。

反艦飛部隊的主力為國產雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。圖為雄三飛彈由機動發射車發射。（圖：國防部提供）

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