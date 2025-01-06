中共威脅無孔不入 國軍《莒光園地》節目改版常態解析「認知作戰」

國軍《莒光園地》節目以往較為活潑、多元，但今年著重於認知作戰反制等面向。圖為主播蔡尚樺（右）參與實境節目錄製。（資料照，青年日報提供）

相關新聞請見

莒光園地常態納「認知作戰」素養 官員：模組化授課回歸教育本質

〔記者陳治程／台北報導〕中共近年對我灰色地帶手段加劇，不只解放軍軍機、軍艦與海警船襲擾台海，我國國安局日前公布2024年中共爭訊報告，更坐實北京當局透過多重管道，在虛擬世界散播錯假訊息、打「認知戰」事實。面對心戰攻防，國軍每周必看的軍事教育節目《莒光園地》從今年起改版，納入常態性的區域情勢與中共認知戰解析，加強官兵的媒體識讀和敵我意識。

請繼續往下閱讀...

國防部表示，新年度「莒光園地」將概括「涵養軍人信念—國家、責任、榮譽」、「認清區域情勢與中共認知作戰」，以及「軍人基本素養」三面向。

圖為國防部《莒光園地》主播群中的12位代表軍官，曾在2016年國軍形象月曆中擔任門面，傳達國軍優質形象，爭取國人認同。（本報資料照）

其中，「軍人信念」區塊將透過國軍先賢先烈、戰史、楷模等事蹟，讓現役官兵體認軍人的特殊身分，形塑愛國精神與榮譽心；軍人基本素養則藉由「通識教育」、「聊聊國防」及「全社會防衛韌性」等單元，充實官兵的國防政策、知識及全民防衛意識，提升軍人學識素養。

至於全新加入的「區域情勢和中共認知戰環節」，則規劃以「區域情勢分析—認清中共」、「媒體識讀」等單元，教育官兵理解區域情勢變遷、分析中共對我灰色地帶襲擾，以及認知作戰態樣、目的及因應作為，強化全體官兵的媒體識讀能力，不受中共利誘、統戰作為影響，扮演國家安定的關鍵角色。

中共對包括我國在內的周遭國家頻施以灰色地帶手段，圖為一艘中國海警船向菲律賓籍補給船實施水砲驅離。（路透資料照）

軍方人士表示，考量中共認知戰威脅增加，國軍去年下半年起就在「莒光園地」等課程中，試行加入應處中共認知戰的教育內容，經縝密規劃與評估，決定今年起常態實施相關教育課程；有別於過往非常態性的、不定期的宣教，今年度將安排每二周一次宣教，藉此強化官兵觀念與素養。

2025年度國軍《莒光園地》節目改版規劃。（取自青年日報）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法