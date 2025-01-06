莒光園地常態納「認知作戰」素養 官員：模組化授課回歸教育本質

《莒光園地》節目將回歸教育本質，圖為總統賴清德於該節目之中，視導空軍官兵情形。（資料照，青年日報提供）

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中共威脅無孔不入 國軍《莒光園地》節目改版常態解析「認知作戰」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍官兵每周必收看的心戰節目《莒光園地》今年改版，將常態進行「認清區域情勢與中共認知作戰」課程，提升官兵對當前局勢與認知作戰相關素養。軍方官員表示，國軍曾將《莒光園地》課程輕鬆、活潑化，但經相關單位慎密研討，認為仍須回歸教育本質，也會藉由節目堅定官兵愛國信念。

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據了解，國軍以往《莒光園地》課程較為多元，內含軍備解說、情境短劇等吸引官兵興趣的節目，但國防部考量，當前中共敵情威脅增加，對我國「認知作戰」力道愈趨頻密與強勢，且不放棄吸收我國現、退役官兵成為共諜的意圖，使得國軍各單位都得繃緊神經應處。

官員表示，往年《莒光園地》的節目內容較多樣，也曾採較為輕鬆、活潑的課程，期盼能吸引年輕官兵目光，但經相關單位慎密研討，認為節目須回歸「教育」本質，不只是一般宣教平台，而是重要的愛國教育管道。

國防大學新聞學系傅文成教授擔任《莒光園地》媒體識讀講師。（軍聞社資料照）官員說，今年節目常態性納入「認清區域情勢與中共認知作戰」等課程，是新年度節目「模組化」一環，區域局勢的課程將延續往年節目，邀請台大政治系名譽教授明居正授課；攸關官兵判別網路訊息的「媒體識讀」課程，則計畫邀請國防大學新聞學系傅文成教授等人指導。

另外，今年度《莒光園地》也將著重於「認識我們的榮光」等單元，官員說，這部分節目將納入一系列對國家有功、不惜犧牲奉獻的先賢、先烈故事介紹。他不諱言，在中共持續意圖吸收我國官兵的威脅下，國軍曾發生包括「向德恩案」等共諜案，堅定愛國信念對於國軍官兵而言至關重要。因此，國軍期盼藉由改版後的《莒光園地》節目，聚焦強化官兵「為誰而戰、為何而戰」素養。

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