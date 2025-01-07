志願役人數剩15萬 國防部：研擬放寬入營條件、提高薪資待遇

立委提出書面質詢關心國軍招募，國防部回應，目前正朝包括採取人性化管理措施、參考國外招募適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等三面向努力。圖為陸軍澎防部官兵今年投入救災任務。（澎防部提供）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕受少子化及誘因、福利不足等衝擊，國軍「編現比」連年下滑，根據國防部向立院報告，截至去年6月，志願役人數更降至15萬人，立委對此提出書面質詢關心。國防部則回應，為穩固部隊基層人力，目前正朝包括採取人性化管理措施、參考國外招募適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等三面向努力。

國民黨立委萬美玲去年12月31日發函向行政院提出書面質詢關切，根據國防部公開資料顯示，我國國軍編現比逐年明顯下滑，自2020年起至今的編現比分別為88.57%、87.57%、82%、80%，2024年為78.6%，短短4年減少近10%，遠低於一般認為作戰的最低標準85%。

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萬美玲指出，又根據國防部向立法院報告顯示，我國國軍志願役人數自2021年底為近年最高16萬4,884人，2022年減少為15萬9,392人、2023再減少為15萬4,686人，至今年6月底統計，志願役人數降為15萬2,885人，為2018年以來新低。

對此，國防部回應，近年受少子化趨勢及社會企業徵才等影響，衝擊留營及招募工作，自111年起國軍人力編現呈下降趨勢；為穩固部隊基層人力，目前正朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力，包括採取各種人性化的管理措施，並參考國外招募作法，適度開放入營限制條件，以及研擬提高人員薪資待遇等方案，使官兵有感並提高社會青年從軍意願。

先前國防部長顧立雄指示研議提高志願役官兵加給，內部傳出方案之一為朝志願役加給多5000元，第一類、第二類戰鬥加給多3000元的方向修正，現行志願役勤務加給為1萬元。但目前在內部討論，尚未核定。

國軍目前薪資結構為本俸與加給，如少尉志願役軍官本俸為2萬1200元，專業加給1萬9360元、志願役勤務加給1萬元及政府負擔的5583元，總共可領5萬6143元。

放寬入營條件部分，先前傳出國防部研擬的方案，則包括開放「不適服」退伍5年內士官兵、眼睛色弱人員及身上刺青面積大於現行規定者入營。國防部解釋，部分申請「不適服」提前退伍人員，其經濟、家庭等因素已消失，且無涉品德違失。因此開放提前退伍人員，離營滿一年可申請再入營；惟其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。

國防部說明，另參醫學研究，色弱人員除特定任務受限外，仍可執行一般勤務；且屬常備兵體位，需服義務役。考量戰訓標準一致原則，乃另開放報考部分不受影響職類，並以無礙任務遂行為前提。

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