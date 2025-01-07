法國人直接來！空軍簽幻象戰機勤務訓練服務 外商將派員駐台

國防部駐歐採購組去年底與法方簽署新一輪約新台幣1億元的標案，為空軍幻象機隊提供後勤服務；這項決標案採限制性招標的方式，由法國顧問公司DCI-AIRCO BRANCH得標。（資料照、記者劉宇捷攝）

〔記者劉宇捷／台北報導〕空軍幻象2000戰機去留議題討論甚久，軍方近年決議暫時不採購替代新機，而是改採提升後勤維修與延壽方案保持戰力，並規劃上百億元完善裝備、勤務等技術服務。其中，國防部昨（6）日再公布一項有關幻象戰機「勤務訓練」決標案，空軍將花費將近新台幣1億元，委請法國顧問公司DCI-AIRCO派員來台，協助幻象戰機地勤人員的勤務訓練服務。

根據政府電子採購網昨日公告的標案資訊顯示，國防部駐歐採購組於去年底與法方簽署新一輪標案，為空軍幻象機隊提供後勤服務。這項決標案採限制性招標（指定廠商）的方式，由法國顧問公司DCI-AIRCO BRANCH自去（2024）年12月16日起至2026年12月31日止，為空軍提供「勤務訓練服務」，其2年合約的總價值達新台幣9877萬2462元。

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DCI-AIRCO BRANCH是一家法國國際國防顧問公司，DCI即為顧問集團名稱，AIRCO BRANCH則是其專門負責航空相關的子業務部。DCI-AIRCO雖不屬於幻象戰機的達梭原廠，也不隸屬於法國空軍，但該公司與法國軍事學校合作，為海外客戶提供「客製化」學術課程，目標將法國空軍和太空部隊的專業知識，傳授給海外空軍的合作夥伴，並為法國軍隊和工業合作夥伴，提供創新的解決方案。

DCI-AIRCO BRANCH是一家法國國際國防顧問公司，他們會與法國軍事學校合作，為海外客戶提供「客製化」的學術課程，目標將法國空軍和太空部隊的專業知識，傳授給海外空軍的合作夥伴。（圖片擷取自DCI顧問集團）

這家法國顧問公司並非首次得標我國空軍的案件，該公司於2022年1月也得標負責幻象戰機人員訓練、後勤相關後續支援服務，該公司主要提供「人」的相關服務，屬於技術人員的勞務服務範疇，將由幻象戰機的相關原廠派出技術人員常駐台灣，協助維持幻象戰機的妥善率及高效戰力，達到發揮有效制敵、捍衛台海安全目標。

空軍近年針對幻象2000戰機投入上百億元進行飛彈延壽、戰機零附件等採購案，根據國防部今年度（民國114年度）的預算書揭示，與去年度相比，空軍在幻象戰機的後勤預算上，還新編約9千萬元籌補求生背心、4千萬元委託中科院執行空用攝影機維護，以及斥資3億多元進行雷達行波管組件外購案等。

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