購M109A7有譜？ 陸軍教準部開砲兵運用研討會強調快打、快撤

立法院外交及國防委員會召委王定宇日前赴中部58砲指部，考察官兵接裝M142海馬斯多管火箭系統接裝情形。（取自王定宇官方Facebook）

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〔記者吳哲宇／綜合報導〕國軍自1980年代接收M109自走砲以來，持續推動砲兵機動化，並研發出雷霆2000火箭多管系統，同時對美爭取採購新型M109自走砲、海馬斯多管火箭系統。陸軍教準部指揮官俞文鎮中將昨日主持「砲兵部隊火力運用規劃研討」會議時表示，砲兵部隊具「短小、輕快、機動性高」火力支援特性及打擊力延續性，運用任務式及分權式指管，靈活砲兵戰術及落實戰場經營，組建「快打、快撤」高機動火力打擊部隊，強化火力支援能量。

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俞文鎮昨（8）日主持「砲兵部隊火力運用規劃研討」會議，邀集各高勤官、業管處長、組長及執行單位主官與會，針對砲兵部隊運用規劃、火力結構運用分配等項實施研討，期能有效提升戰場存活率。

國軍常年爭取外購推動砲兵機械化、自動化一度停滯，因此先行研製雷霆2000多管火箭系統，雖然比美國「海馬斯」系統射程更短、精度略差，卻可裝載更多火箭彈。若掛載射程15公里的MK15火箭彈，一輛發射車可掛載60枚，射擊間隔僅0.5秒，30秒內就可打完，即使是射程更遠的MK30、MK45火箭彈，也只需一分鐘內就可以打完。

而國軍近年獲美批准販售「海馬斯」多管火箭系統，不僅可與雷霆2000系統在戰術上形成「高低配」，雖然海馬斯單次最大載彈量僅為6枚，但整體車重輕，可以時速94公里在公路疾馳。若採用FCS控制全自動接戰，從計算、瞄準目標到彈藥發射，更只需16秒。

同時，我國配合為「海馬斯」系統採購案，一併購入864枚M30、M31系列「精準火箭」，射程約70公里，最大射程更可觸及94公里；另外，我國向美國採購84枚MGM-140陸軍戰術飛彈（ATACMS），其射程可達300公里，可扮演跨區增援、跨海反制任務要角，每輛發射車一次可搭載1枚。

海馬斯、雷霆2000多管火箭系統比一比。（圖取自美國陸軍、我國總統府網站；記者涂鉅旻製圖）

另外，據軍方人士先前透露，陸軍已向國防部提出採購約40輛M109A7型自走砲及M982「神劍」（Excalibur Projectile）導引砲彈及相關設備，一般最大射程達30公里，若搭配使用神劍精準導引砲彈時可達40公里，該射程介於海馬斯與一般傳統彈藥射程之間，可有效補強戰力間隙。

據傳，陸軍已向國防部提出採購約40輛M109A7型自走砲及M982「神劍」導引砲彈及相關設備。（取自美國國防部官網）

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