「漢光41號演習」整備開跑囉！ 是否延續去年中斷的實兵課目待關注

漢光41號演習整備工作已陸續開跑！去年國軍首次推出了實兵、實距、實時的「不劇透」演習，然因颱風攪局，大半課目被迫中止，今年是否會重拾驗證值得關注。（資料照，記者劉宇捷攝）

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〔記者劉宇捷／台北報導〕為期一週的年度「漢光演習」是驗證國軍總體戰力的重要時刻，其先期整備作業，早在半年前即先行展開，各作戰區指揮官也陸續主持今年「漢光41號演習」整備作業講習，統一規劃作業程序。去年「漢光40號演習」國軍首次推出了實兵、實地、實時的「不劇透」演習，然因颱風攪局，大半課目被迫中止，今年是否會再行驗證，值得關注。

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漢光41號演習整備工作已陸續開跑，根據《青年日報》報導，第4作戰區指揮官廖建興中將昨（8）日主持「漢光41號演習」整備作業講習，廣邀作戰區內各單位參謀、業務主管共同與會，分別就演習全般執行規劃、114年聯戰訓練規劃、聯戰計畫修訂、指揮所作業範圍運作機制、作戰安全評估與執行等項實施授課，以統一作業程序、思維邏輯及建立共同作戰圖像，強化聯合作戰訓練。

第4作戰區指揮官廖建興中將昨（8）日主持「漢光41號演習」整備作業講習，宣導與統一演習作業規範。（青年日報提供）

廖建興表示，演習驗證項目均有其目的，也就是訓練目標，聯戰訓練的各項程序、行動要項、任務圖像、評鑑標準等，都是任務可否達成的重要關鍵，平常執行各項戰演訓都應依此邏輯、程序推動執行，以奠基聯合作戰基礎。

然而，這場會議的相關報導，並未提及有關今年「漢光41號演習」的詳細課目，僅先行宣導作業規範。

參照去年的「漢光40號演習」，國軍首度採「不劇透」、本島「實兵不實彈」的方式實施，強調「實兵、實地、實時」原則，因此夜戰課目比往年吃重；另外，「去中心化指管」、「整體後勤支援」及「接戰規則（ROE）」等也是計畫驗證的項目。不過，由於操演第3日即遇到颱風攪局，諸多課目中斷或驗證不全，今年是否會重新規劃、完整再施行一次，值得觀察。

去年漢光40號演習，國軍首度採「不劇透」、本島「實兵不實彈」的方式實施。圖為去年F-16V戰機掛載空射型魚叉反艦飛彈，進行戰力保存。（資料照，記者游太郎攝）

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