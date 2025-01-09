國防院示警：中共軍艦總數估達360艘 與美海軍競爭將更激烈

我國國防院示警，中共現已有360艘軍艦，未來與美國海軍的競爭將持續升溫。圖為中共福建號航艦。（資料照，翻攝自微博、美聯社；本報合成）

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共軍首艘076型兩棲攻擊艦下水 國防院報告分析「兩優兩劣」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍持續強化軍力，並快速建造各式海軍艦艇，已對我國在內的太平洋諸國安全構成挑戰。國防院最新發布的《2024中共政軍發展評估報告》分析，中共軍艦總數已達360艘左右，並計畫在未來數年增至400艘到440艘，且其致力於成為全球最強的軍艦建造國之一，未來與美國海軍間的較勁也勢必更加激烈。

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國防院已於昨日發表《2024中共政軍發展評估報告》，內容針對中共的政治趨勢、軍事發展做出多元面向的解析，其中，國防院國防戰略與資源研究所副研究員陳亮智，發表「2024年中國人民解放軍海軍造艦之觀察」一文，剖析中共海軍當前發展與造艦進度。

這篇報告引用美國國會研究處（CRS）與英國國際戰略研究所（IISS）的評估，以及其他公開資料指出，中共海軍現有艦艇總數約360艘，並以在未來幾年內擁有400艘至440艘軍艦規模為目標。包括還在海試中的船艦在內，中共海軍主要艦艇包含3艘航艦、45艘驅逐艦、40艘護衛艦（等同於我國巡防艦）、70艘柴電動力與核動力潛艦、40艘兩棲艦艇，以及約60艘輔助艦艇等。這項統計尚不包含飛彈快艇、輕型護衛艦等小型作戰艦。

中共「075型」兩棲攻擊艦。（資料照，翻攝自微博）該報告評估，中共海軍第三艘航艦「福建號」正在進行海試。由於該艦配備電磁彈射系統，接近美國最新的「福特級」航艦，因此受到高度矚目；而052D驅逐艦去年則有10艘正在建造或已納入建造規劃。攸關登陸能力的3艘「075型」兩棲攻擊艦已下水服役，更先進、可能配備垂直起降無人機與定翼機的「076型」兩棲突擊艦，則預估在今年下水，致使中共海軍的兩棲作戰能力，可能在未來幾年內出現明顯提升。

對於中共海軍造艦進度如此快速，該報告分析，這與中共具備多個世界級水準的軍艦造船廠有關，主要以華北的大連造船廠、渤海造船廠、青島造船廠、華中的江南造船廠、滬東中華造船廠、武昌造船廠，以及華南的廣船國際造船等7處造船基地。

針對中共海軍發展與未來態勢，該文分析，美、中兩國海軍之間的較勁，勢必更加激烈，包括艦隊的規模與組成、軍事部署與演習、軍事科技與運用，以及制海權的爭奪等。美中兩國海軍的競爭將繼續升溫，這種競賽可能會影響亞太地區，乃至全球的地緣政治格局。



國軍持續籌獲「雄三」反艦飛彈等強化制海戰力。（資料照，國防部提供）對於中共的海軍戰力不斷提升，我國國防部亦持續強化制海戰力因應，國防部在最新一份「中共軍力報告書」以及「五年兵力整建與施政計畫報告」提及，國軍持續組建量少、質精、高機動、高效能與高精準打擊能力等，並藉由籌獲「雄風」、「魚叉」反艦飛彈、新一代輕型巡防艦、新一代潛艦、進行劍龍級潛艦性能提升案等，強化我國海戰實力。

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