共軍首艘076型兩棲攻擊艦下水 國防院報告分析「兩優兩劣」

2024年12月27日於上海正式亮相下水的共軍首艘076型兩棲攻擊艦「四川號」（舷號51）。（新華社）

相關報導請見

國防院示警：中共軍艦總數估達360艘 與美海軍競爭將更激烈

〔記者陳治程／台北報導〕中共海軍規模持續擴張，不只水面艦「下餃子」，潛艦、航艦乃至兩棲攻擊艦計畫皆以可觀速度發展中；去（2024）年底下水的首艘076型兩棲攻擊艦「四川號」，更是外界繼「福建號」航艦關注的另一作戰儎台。不過，國防院近日發布的《2024中共政軍發展評估報告》指出，「四川號」雖噸位龐大、任務能力多元，但艦載機起降效率低落，安全性不足，實際戰力仍待觀察。

請繼續往下閱讀...

國防安全研究院年度《2024中共政軍發展評估報告》已於昨（8）日發表，深入研究中共政治、軍事、社會發展等面向趨勢；其中，國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓，於本次報告發表「共軍兩棲攻擊艦戰力建設評估」一文，針對解放軍海軍的075、076兩型儎台的功、性能予以完整分析。

2024年11月在香港昂船洲軍港靠泊的共軍075型兩棲攻擊艦首艦「海南號」。（新華社）

江炘杓在專文中寫道，中共為強化遠海作戰、兩棲登陸能力，除持續發展自製航艦外，也自2017年起開始建造075、076兩棲攻擊艦，截至目前已有3艘075型服役，並分別有一艘075、076型艦海試、下水，持續建構解放軍的「新質作戰力量」體系（近似美軍JADC2「聯合全領域指揮管制」架構）。

該專文分析076型兩棲攻擊艦規格諸元，指出其噸位超越075型、推估滿載排水量5萬噸，甲板面積約1萬3千平方公尺，並採雙燃氣輪機、雙艦島設計，不只航速足與航艦編隊，也有利航艦運作、指管分工；076型艦的最大特點，就在於首採電磁彈射系統並配備3條攔阻索，使兩棲攻擊艦未來也能停放定翼機，加上武裝直升機與「無偵」、「翔龍」等無人機，進而擴大空中兵力部署與投射彈性。

國防院國防戰略與資源研究所助理研究員江炘杓專文分析，076兩棲攻擊艦受限於甲板設計，其採用的電磁彈射系統與攔阻索效率雖高，但起降作業有高機率相互干擾，影響定翼機部署、投射能力。（新華社）

然而，該文也對其提出兩優勢、兩弱點的評析。首先，076型兩棲攻擊艦首採電磁彈射與攔阻索，讓航程更長的定翼機上艦，間接強化「反介入∕區域拒止」（A2/AD），其兼具防空、反潛、對地打擊與兩棲登陸的多元能力，在嚇阻方面也確有提升；然因該艦甲板跑道的著陸區、起飛區會相互干擾，這導致艦載機的起降效率下降，輔降與攔阻系統安全性也不如航艦，服役後實際戰力如何仍有待觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法